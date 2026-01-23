ETV Bharat / state

JDU विधायक रणधीर सिंह को बड़ी राहत, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से बरी

जेडीयू विधायक रणधीर सिंह ( ETV Bharat )

छपरा: सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक रणधीर सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है. छपरा सिविल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी किया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायिक दण्डाधिकारी संजय गुप्ता ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में विधायक रणधीर सिंह को बरी करने का आदेश दिया है. 2015 और 2020 चुनाव का मामला: इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहा है यह मामला अब खत्म हो गया. विधायक रणधीर सिंह के खिलाफ भगवान बाजार थाना और नगर थाना में अलग-अलग मामलों में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया है. रणधीर सिंह को बड़ी राहत (ETV Bharat) साक्ष्य के अभाव में विधायक बरी: इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को न्यायिक दंडाधिकारी ने विस्तार से सुना और उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने पाया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप को साबित करने में विफल है. विधायक की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की.