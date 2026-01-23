ETV Bharat / state

JDU विधायक रणधीर सिंह को बड़ी राहत, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से बरी

जेडीयू विधायक रणधीर सिंह को बड़ी राहत मिली है. छपरा कोर्ट ने पुराने केस में उनको बरी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

Randhir Singh
जेडीयू विधायक रणधीर सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
छपरा: सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक रणधीर सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है. छपरा सिविल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी किया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायिक दण्डाधिकारी संजय गुप्ता ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में विधायक रणधीर सिंह को बरी करने का आदेश दिया है.

2015 और 2020 चुनाव का मामला: इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहा है यह मामला अब खत्म हो गया. विधायक रणधीर सिंह के खिलाफ भगवान बाजार थाना और नगर थाना में अलग-अलग मामलों में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया है.

Randhir Singh
रणधीर सिंह को बड़ी राहत (ETV Bharat)

साक्ष्य के अभाव में विधायक बरी: इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को न्यायिक दंडाधिकारी ने विस्तार से सुना और उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने पाया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप को साबित करने में विफल है. विधायक की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की.

Randhir Singh
रणधीर सिंह पुराने केस में बरी (ETV Bharat)

क्या बोले रणधीर सिंह?: सुनवाई के दौरान विधायक रणधीर सिंह खुद भी कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपी को निराधार बताया है और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया और कहा कि सच्चाई की जीत हुई है.

"ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे मेरे ऊपर आचार संहिता उल्लंघन सिद्ध हो सके. मुझे कोर्ट पर भरोसा था कि मैं बरी हो जाऊंगा. उस समय विरोधियों ने राजनीतिक दुश्मनी के चलते मेरे ऊपर इस तरह के मामले दर्ज कराए थे."- रणधीर सिंह, जेडीयू विधायक, मांझी

Randhir Singh
मांझी से जेडीयू विधायक हैं रणधीर सिंह (ETV Bharat)

कौन हैं रणधीर सिंह?: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रणधीर सिंह ने सारण जिले की मांझी सीट से जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की है. वह आरजेडी से भी विधायक रह चुके हैं. उनके पिता प्रभुनाथ सिंह भी महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, जो फिलहाल मर्डर केस में झारखंड की हजारीबाग जेल में बंद हैं.

