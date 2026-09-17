ETV Bharat / state

विश्वकर्मा पूजा आज, जमालपुर रेल कारखाना में मशीनों की दुनिया देखने पहुंचे हजारों लोग

मुंगेर में आम लोगों के लिए खुला जमालपुर रेल कारखाना ( ETV Bharat )

कारखाने के अंदर प्रवेश करते ही लोगों की नजर विशाल रेल मशीनों, इंजन, भारी पहियों, क्रेन, वैगन और विभिन्न तकनीकी उपकरणों पर टिक गई. औद्योगिक परिसर में मौजूद बड़े-बड़े संयंत्र और मशीनरी देखकर लोग रोमांचित नजर आए. कई लोगों ने इन उपकरणों के साथ तस्वीरें और सेल्फी भी लीं.

विशाल मशीनों और रेल उपकरणों ने खींचा लोगों का ध्यान

सुबह से ही मुख्य गेट के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली. परिवार के साथ पहुंचे लोगों में कारखाने को करीब से देखने को लेकर खासा उत्साह था. बच्चों के लिए यह भ्रमण विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं बुजुर्गों और युवाओं में भी जमालपुर रेल कारखाने की तकनीकी विरासत को करीब से देखने की उत्सुकता नजर आई.

जमालपुर का ऐतिहासिक रेल इंजन कारखाने का गेट नंबर-1 खुलते ही जमालपुर के अलावा मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया जिला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग कारखाना परिसर में मशीनों की दुनिया देखने पहुंचने लगे.

दरअसल यहां 164 वर्षों से देव शिल्पी 'भगवान विश्वकर्मा पूजा' एक दिन पहले यानि 16 सितंबर को की जाती है. वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इसके एक दिन बाद 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखाने का मुख्य प्रवेश द्वार आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है. इस साल भी ये परंपरा कायम रही.

मुंगेर: अपने गौरवशाली इतिहास को समेटे 164 वर्षों से देश और दुनिया में अपने कारीगरों के कार्यकुशलता का अनोखा प्रदर्शन कर अपना डंका बजवाने वाला एशिया का पहला रेल इंजन कारखाना जमालपुर रेल कारखाना विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शहरवासियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया.

कई लोगों के लिए खास अनुभव

कारखाने में पहली बार पहुंचे कई लोगों के लिए यह अनुभव खास रहा. लोगों ने बताया कि जमालपुर रेल कारखाने की तकनीकी क्षमता और ऐतिहासिक महत्व के बारे में उन्होंने लंबे समय से सुन रखा था, लेकिन परिसर के भीतर आकर इसकी विशालता और कार्यप्रणाली को देखना उनके लिए अलग तरह का अनुभव रहा.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"जमालपुर रेल कारखाने की तकनीकी क्षमता और ऐतिहासिक महत्व के बारे में उन्होंने लंबे समय से सुन रखा था, लेकिन परिसर के भीतर आकर इसकी विशालता और कार्यप्रणाली को देखना उनके लिए अलग तरह का अनुभव रहा."- रवि कुमार, स्थानीय

लखीसराय और खगड़िया तक से पहुंचे लोग

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जमालपुर के अलावा भागलपुर, लखीसराय, किऊल, बेगूसराय, खगड़िया, अभयपुर और कजरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे. बड़ी संख्या में परिवारों ने पूजा के साथ कारखाने का भ्रमण भी किया.

वैगन रिपेयर शॉप देखने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

हर प्रमुख शॉप में विराजे भगवान विश्वकर्मा

विश्वकर्मा पूजा को लेकर कारखाने की विभिन्न प्रमुख कार्यशालाओं यानी शॉप में भगवान विश्वकर्मा की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गईं. वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई और पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया. कारखाने में पूजा समारोह के साथ भजन-कीर्तन, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. रेलकर्मियों और उनके परिवारों ने भी पूजा कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया.

सीडब्ल्यूएम ने दी शुभकामनाएं

मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद वर्णवाल ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर रेलकर्मियों, उनके परिवारों और आम नागरिकों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पूजा के सफल आयोजन और कारखाने में आने वाले आगंतुकों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया.

कारखाना में परिसर में स्थापित भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

वहीं, आम लोगों के लिए कारखाना परिसर खोले जाने के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी विशेष रूप से मजबूत है. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर एके सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई. मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर कारखाने के अंदर विभिन्न स्थानों पर जवानों ने भीड़ की निगरानी की और लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित रखा है.



इसे भी पढ़ें-

पूर्वोत्तर में एकमात्र विश्वकर्मा मंदिर कहां है स्थित? विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से क्या है कनेक्शन - Vishwakarma Puja 2024

राज्यपाल और CM ने की भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना, मांगी राज्य की खुशहाली - worshiped Lord Vishwakarma in Patna