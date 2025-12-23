बिहार में एक साथ 43 IPS अधिकारियों का प्रमोशन
बिहार सरकार ने राज्य के आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया है. एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी बनाया गया है.
पटना: बिहार सरकार ने राज्य के आईपीएस अधिकारियों को नए साल का तोहफा दे दिया है. गृह विभाग ने मंगलवार को बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है. गृह विभाग की सूची में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन भी शामिल हैं, जिन्हें डीजी बनाया गया है.
8 डीआईजी को आईजी बनाया गया: गृह विभाग ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 5 और राज्य में 3 डीआईजी को आईजी के रूप में प्रमोशन दिया है. इसके अलावे राज्य के 22 एसपी रैंक के अधिकारी को डीआईजी बनाया गया है. 12 आईपीएस अधिकारी को सीनियर कैटेगरी में प्रमोशन मिला है.
22 IPS अधिकारियों को प्रमोशन: गृह विभाग ने 2012 बैच के कुल 22 IPS अधिकारियों को सीनियर कोटि से पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) कोटि में प्रोन्नति प्रदान किया है. यह आदेश 1 जनवरी 2026 अथवा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा.
लंबे समय प्रमोशन का इंतजार: गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पदोन्नति भारतीय पुलिस सेवा के नियमों के तहत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है. लंबे समय से इन अधिकारियों की प्रोन्नति की प्रतीक्षा की जा रही थी. अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस विभाग में खुशी का माहौल देखा जा रहा है.
चर्चित और अनुभवी अधिकारियों के नाम शामिल: DIG के पद पर प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों की सूची में कई चर्चित और अनुभवी अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इनमें आकाश कुमार, आनंद कुमार, कुमार आशीष, रवि रंजन कुमार, मनोज तिवारी, संजय कुमार सिंह, अजय कुमार पांडे, सुशांत कुमार सरोज और दीपक रंजन जैसे वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख हैं.
डॉ. इनायमुत हक मेंगनू बने DIG: इसके अलावा अन्य प्रोन्नत अधिकारियों में डॉ. इनायमुत हक मेंगनू, आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह का नाम भी शामिल है. वहीं, शैलेश कुमार, सिंह सत्यनारायण कुमार, रामाशंकर राय और सुशील कुमार को भी पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया है.
वरिष्ठ नेतृत्व संरचना को मजबूती: कुल मिलाकर 22 अधिकारियों को DIG रैंक में पदोन्नति दी गई है, जिससे बिहार पुलिस की वरिष्ठ नेतृत्व संरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. प्रोन्नति पाने वाले अधिकांश अधिकारी वर्तमान में जिलेवार पुलिस प्रशासन, विशेष इकाइयों, आर्थिक अपराध इकाई, प्रशिक्षण संस्थानों और मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं.
