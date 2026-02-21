ETV Bharat / state

बिहार में अद्भुत 'अदृश्य पुल', शेरशाह सूरी से जुड़ा है इतिहास

रिपोर्ट: रवि कुमार

रोहतास: देश में कई ऐतिहासिक पुल अपनी बनावट और कहानी के लिए मशहूर हैं, लेकिन बिहार में मौजूद एक ऐसा पुल है जो सचमुच लोगों को हैरान कर देता है. यह पुल बरसात के दिनों में आंखों से ओझल हो जाता है और गर्मी या सर्दी के मौसम में फिर से धरती पर उभर आता है, मानो इतिहास खुद पानी से बाहर निकलकर सामने आ गया हो.

कहां है बिहार का अद्भुत अदृश्य पत्थर पुल?: करीब 500 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के विस्तार के दौरान सोन नदी के बीचों-बीच इस अद्भुत पत्थर पुल का निर्माण कराया गया था. बताया जाता है कि यह पुल रोहतास और औरंगाबाद को जोड़ता है. भारी भरकम पत्थरों के स्लीपर से बना यह पुल लगभग 3:30 किलोमीटर लंबा और करीब 17 फीट चौड़ा है.

ग्राउंड पर ईटीवी भारत की टीम (ETV Bharat)

शेरशाह सूरी ने करवाया था निर्माण: इलाके के लोग बताते है कि इस ऐतिहासिक पुल को मध्यकाल में अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था. उनके शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान उनके प्रशासनिक और सामरिक महत्व का हिस्सा थी. उन्होंने इस क्षेत्र में विकास के काफी कार्य कराए थे. शेरशाह सूरी ने क्षेत्र में सड़क नेटवर्क, सामरिक और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जो सोन नदी के पास से गुजरा था.

बारिश में डूब जाता है पुल: इलाके की वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी बताते हैं कि डेहरी ऑन सोन में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया यह पत्थरों के पटिए का पुल वाकई में अद्भुत है. बरसात के दिनों में जैसे-जैसे सोन नदी का जलस्तर ऊपर बढ़ता है, यह पुल पानी के अंदर चला जाता है. लेकिन जब पानी का स्तर नीचे जाता है तो यह पत्थर का ऐतिहासिक पुल साफ नजर आने लगता है.

पुल के प्रत्येक पत्थर का साइज 9 से 10 फीट (ETV Bharat)

"पुल जीटी रोड का हिस्सा रहा है और यह प्राचीन कारीगरी का शानदार नमूना है. ठीक सोन नदी के बीचों-बीच तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी इस पत्थर के पुल की चौड़ाई 17 फीट है. यह उस जमाने में इतने बेहतरीन व मजबूत तरीके से बनवाया गया था कि आज भी इसके पत्थर जस के तस हैं. पुल के एक-एक स्लीपर की लंबाई तकरीबन 9 से 10 फीट है."- सुरेंद्र तिवारी,वरिष्ठ पत्रकार

पुल के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा: कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी का साम्राज्य था तो उन्होंने पूरे देश में खासकर सड़क मार्ग को काफी व्यवस्थित किया था. उसी दौर में आवागमन के लिए इस पुल का निर्माण कराया गया था. हालांकि जैसे-जैसे समय बदलता गया, इस पुल की उपयोगिता लगभग खत्म-सी हो गई. अब सोन नदी पर आधुनिक पुल बन चुके हैं.

अवैध बालू खनन से पुल पर बढ़ा खतरा: ये ब्रिज बिहार के लिए ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन सोन नदी में बालू के अवैध खनन का असर भी इस पुल पर पड़ा रहा है. इसके चलते पुल जमींदोज होने के कगार पर है. ऐसे मे अब इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में कारगर कदम उठाने के कवायद की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पुल को देख सकें.