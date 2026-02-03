ETV Bharat / state

इंटर परीक्षा का दूसरा दिन, पहली पाली में गणित तो दूसरी पाली में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का सफल आगाज हो चुका है. पहले दिन बायोलॉजी, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराई गई. अब परीक्षा के दूसरे दिन आज 3 फरवरी को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए गणित और कला संकाय के छात्रों के लिए राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

सुबह 9:30 से पहले पाली की परीक्षा : बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के लिए मैथमेटिक्स (गणित) विषय की परीक्षा होगी. वहीं, द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कला संकाय के छात्रों के लिए पॉलिटिकल साइंस (राजनीति शास्त्र) विषय की परीक्षा ली जाएगी. इसके साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम (वोकेशनल कोर्स) के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा भी दूसरी पाली में कराई जाएगी.

जब आनंद किशोर जांच करने पहुंचे थे (ETV Bharat)

30 मिनट पहले परीक्षा हॉल में प्रवेश अनिवार्य : बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है. परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. विलंब से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

दो स्तर पर हो रही फ्रिस्किंग : परीक्षा को पूरी तरह कदाचारमुक्त बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर दो स्तर पर फ्रिस्किंग की जा रही है. इसके साथ ही केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है. परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर समेत किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. केंद्राधीक्षक को छोड़कर कोई भी पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी या परीक्षार्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता है.

''राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करें और विधि-व्यवस्था बनाए रखें. परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, BSEB