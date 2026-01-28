बिहार में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सूचना, इन गलतियों से रहें दूर वरना नहीं मिलेगी एंट्री
बिहार बोर्ड ने परीक्षा से पहले सख्ती दिखाई है. कहा कि एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है वरना एंट्री नहीं मिलेगी.
Published : January 28, 2026 at 6:23 PM IST
पटना : बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों, अभिभावकों और जिला प्रशासन के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
सुबह की पाली में 9 बजे के बाद और दोपहर की पाली में 1.30 बजे के बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होने जा रही है.
सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर फैसला : बिहार बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. बोर्ड का कहना है कि समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने से छात्रों को जांच प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और परीक्षा भी तय समय पर शुरू की जा सकेगी.
गेट बंद होने पर नो एंट्री : बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंच जाएं, ताकि प्रवेश प्रक्रिया, फ्रिस्किंग और सीट आवंटन में समय की कमी न हो. परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले केंद्र का गेट बंद हो जाएगा और इसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी.
सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वर्जित : बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय सभी छात्रों की सघन जांच की जाएगी.
''मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा केंद्र में ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. यदि किसी परीक्षार्थी के पास इस तरह की वस्तु पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी
निर्धारित सामग्री ले जा सकेंगे केंद्र : बीएसईबी की गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा केंद्र के अंदर केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित सामग्री ही ले जाने की अनुमति होगी. छात्रों को साधारण पेन, पेंसिल और एडमिट कार्ड के अलावा कोई अतिरिक्त कागज या नोट्स लाने की इजाजत नहीं होगी. बोर्ड ने केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले सभी छात्रों की उपस्थिति और सीट व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, ताकि परीक्षा में किसी तरह की अव्यवस्था न हो.
अभिभावकों से सहयोग की अपील : बोर्ड ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है. कहा गया है कि वे अपने बच्चों को समय से पहले परीक्षा केंद्र के लिए घर से रवाना करें और यह सुनिश्चित करें कि छात्र अपने साथ केवल जरूरी सामान ही लेकर जाएं. दूसरी तरफ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.
परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 : सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. परीक्षा के दौरान केंद्र के आसपास भीड़ लगाने या अनावश्यक रूप से रुकने पर रोक रहेगी. बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.
2 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा : बोर्ड का उद्देश्य है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह अनुशासित और निष्पक्ष रहे और किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जा सके. बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हो रही है जो 13 फरवरी तक चलेगी. प्रतिदिन दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:00 से शुरू होगी.
