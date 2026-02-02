ETV Bharat / state

Bihar Inter Exam: परीक्षा देकर निकले छात्र बोले- आसान था प्रश्न पत्र, लगता है टॉप कर जाऊंगा

पटना : बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी और फिलॉसफी विषय की परीक्षा संपन्न हुई. परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने प्रश्न पत्र को आसान से मध्यम स्तर का बताया. छात्रों का कहना है कि प्रश्न सीधे सिलेबस से पूछे गए थे और समय प्रबंधन में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई.

70 अंकों की परीक्षा में 40 अंक का ऑब्जेक्टिव सेक्शन होने से छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी. कुछ छात्रों ने कहा कि इतना आसान क्वेश्चन था कि लगता है मैं टॉप कर जाऊंगा.

देखें परीक्षार्थियों ने क्या कहा (ETV Bharat)

आसान रहा क्वेश्चन पेपर : पटना के मिलर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र शैलेश कुमार ने कहा कि बायोलॉजी का प्रश्न पत्र काफी आसान था. उन्होंने बताया कि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने सही तरीके से लिखे हैं. शैलेश ने कहा कि प्रश्नों का स्तर कठिन नहीं था, जिससे उन्हें उत्तर लिखने में सहूलियत हुई. उन्हें उम्मीद है कि 75 अंकों की थ्योरी परीक्षा में 60 से अधिक अंक प्राप्त होंगे.

''प्रश्न पत्र उम्मीद से भी ज्यादा आसान था. मैंने पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया है और किसी भी प्रश्न में भ्रम नहीं हुआ. थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर मुझे 80 अंक से अधिक अंक आने की संभावना है. समय रहते सभी उत्तर लिख लेने से काफी आत्मविश्वास मिला है. 70 अंक के थ्योरी पेपर में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने के कारण अच्छे अंक स्कोर करने में काफी मदद मिलेगी.''- मोहम्मद अली अख्तर, छात्र

'दो दिन पढ़कर भी आसान लगा पेपर' : छात्र कार्तिक यादव ने कहा कि उनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बायोलॉजी था और उन्होंने केवल दो दिन इसकी तैयारी की थी, फिर भी प्रश्न पत्र बहुत आसान लगा. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वह बिहार बोर्ड के टॉपर बन जाएंगे. कार्तिक ने बताया कि उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से लिखे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वह बीएसएफ में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इंटरमीडिएट के बाकी विषयों की भी अच्छी तैयारी है. उन्होंने पहले भी बायोलॉजी की समय-समय पर पढ़ाई की थी यह भी कारण था कि दो दिन पूर्व पढ़कर 100% सही आंसर लिख कर आए हैं.