ETV Bharat / state

Bihar Inter Exam: परीक्षा देकर निकले छात्र बोले- आसान था प्रश्न पत्र, लगता है टॉप कर जाऊंगा

बायोलॉजी की परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने कहा 40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने के कारण अच्छे स्कोर करने में काफी मदद मिलेगी. पढ़ें

BIHAR INTERMEDIATE EXAM 2026
परीक्षा देकर निकले छात्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 4:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में बायोलॉजी और फिलॉसफी विषय की परीक्षा संपन्न हुई. परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने प्रश्न पत्र को आसान से मध्यम स्तर का बताया. छात्रों का कहना है कि प्रश्न सीधे सिलेबस से पूछे गए थे और समय प्रबंधन में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई.

70 अंकों की परीक्षा में 40 अंक का ऑब्जेक्टिव सेक्शन होने से छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी. कुछ छात्रों ने कहा कि इतना आसान क्वेश्चन था कि लगता है मैं टॉप कर जाऊंगा.

देखें परीक्षार्थियों ने क्या कहा (ETV Bharat)

आसान रहा क्वेश्चन पेपर : पटना के मिलर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र शैलेश कुमार ने कहा कि बायोलॉजी का प्रश्न पत्र काफी आसान था. उन्होंने बताया कि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने सही तरीके से लिखे हैं. शैलेश ने कहा कि प्रश्नों का स्तर कठिन नहीं था, जिससे उन्हें उत्तर लिखने में सहूलियत हुई. उन्हें उम्मीद है कि 75 अंकों की थ्योरी परीक्षा में 60 से अधिक अंक प्राप्त होंगे.

''प्रश्न पत्र उम्मीद से भी ज्यादा आसान था. मैंने पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया है और किसी भी प्रश्न में भ्रम नहीं हुआ. थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर मुझे 80 अंक से अधिक अंक आने की संभावना है. समय रहते सभी उत्तर लिख लेने से काफी आत्मविश्वास मिला है. 70 अंक के थ्योरी पेपर में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने के कारण अच्छे अंक स्कोर करने में काफी मदद मिलेगी.''- मोहम्मद अली अख्तर, छात्र

'दो दिन पढ़कर भी आसान लगा पेपर' : छात्र कार्तिक यादव ने कहा कि उनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बायोलॉजी था और उन्होंने केवल दो दिन इसकी तैयारी की थी, फिर भी प्रश्न पत्र बहुत आसान लगा. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वह बिहार बोर्ड के टॉपर बन जाएंगे. कार्तिक ने बताया कि उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से लिखे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वह बीएसएफ में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इंटरमीडिएट के बाकी विषयों की भी अच्छी तैयारी है. उन्होंने पहले भी बायोलॉजी की समय-समय पर पढ़ाई की थी यह भी कारण था कि दो दिन पूर्व पढ़कर 100% सही आंसर लिख कर आए हैं.

BIHAR INTERMEDIATE EXAM 2026
बिहार इंटर परीक्षा 2026 (ETV Bharat)

''प्रश्न पत्र का स्तर आसान से मध्यम कहा जा सकता है. थ्योरी के एक-दो प्रश्न थोड़े चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन बाकी प्रश्न सरल थे. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्रोमोजोम और हार्मोन जैसे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे. मैंने पहले से कई सैंपल पेपर हल किए थे, जिससे परीक्षा देने में काफी सुविधा हुई. इसीलिए समय से पहले उत्तर लिखकर बाहर निकल आए.''- शंकर कुमार, छात्र

दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स की परीक्षा : पहली पाली की परीक्षा समाप्त होते ही दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो गई. दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है. पहली पाली में प्रदेशभर से 502317 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स विषय के लिए पूरे राज्य से 55964 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और दो स्तर पर फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है.

1762 केंद्रों पर हो रही परीक्षा : बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए पूरे राज्य में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस वर्ष परीक्षा में कुल 1317846 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 675844 छात्राएं और 642002 छात्र हैं. पटना जिले में कुल 73963 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके लिए 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. बोर्ड का दावा है कि परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है.

ये भी पढ़ें :-

छूट गयी इंटर परीक्षा तो टेंशन मत लीजिए..'मार्च में फार्म भराएगा, अप्रैल में परीक्षा होगी और मई में रिजल्ट'

बिहार इंटर परीक्षा: फूल-माला, तिलक और चॉकलेट से परीक्षार्थियों का स्वागत, मॉडल केंद्र पर अनोखी पहल

TAGGED:

इंटरमीडिएट परीक्षा
बिहार इंटर परीक्षा
FIRST DAY QUESTION PAPER
बायोलॉजी की परीक्षा
BIHAR INTERMEDIATE EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.