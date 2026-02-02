बिहार इंटर परीक्षा: फूल-माला, तिलक और चॉकलेट से परीक्षार्थियों का स्वागत, मॉडल केंद्र पर अनोखी पहल
February 2, 2026
मुजफ्फरपुर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की शुरुआत आज से पूरे राज्य में हो गई है. इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में भी परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं. जिले में इस वर्ष कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 58 हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचार-मुक्त और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.
फूल-माला, तिलक और चॉकलेट से स्वागत : मुजफ्फरपुर जिले के चैपमैन बालिका माध्यमिक विद्यालय को इस वर्ष मॉडल परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां परीक्षा देने पहुंचने वाले परीक्षार्थियों का फूल-माला पहनाकर, तिलक लगाकर और चॉकलेट देकर स्वागत किया गया. इस अनोखी पहल से परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला. छात्राओं ने बताया कि इस तरह के सकारात्मक माहौल से परीक्षा का तनाव काफी हद तक कम हो गया है.
'बच्चों को स्ट्रेस मुक्त करना है' : केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि परीक्षार्थी किसी भी तरह के एग्जाम स्ट्रेस से दूर रहकर खुशहाल और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें. वहीं, परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर टॉफी से मुंह मीठा कराने वाली महिला शिक्षिका ने कहा कि बच्चों के मन से परीक्षा का डर खत्म हो, इसी सोच के साथ यह पहल की गई है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
''मॉडल परीक्षा केंद्र बनाने का मकसद छात्रों को एग्जासे से पहले स्ट्रेस मुक्त करना होता है. हालांकि यहा भी त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था से उन्हें गुजरना पड़ता है.''- मृत्युंजय कुमार, केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक
छात्रों की काफी भीड़ : मॉडल केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की भारी भीड़ देखी गई. हालांकि, विद्यालय प्रशासन और पुलिस बल की मदद से सभी को कतारबद्ध तरीके से प्रवेश कराया गया, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई. परीक्षा के पहले दिन सुबह से ही सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं.
त्रिस्तरीय जांच : प्रवेश समय से पहले ही छात्र-छात्राएं अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहले बाहरी गेट पर जांच, फिर आंतरिक जांच और अंत में फेसिंग रूम में फाइनल जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया. जिला प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल और उड़नदस्तों की तैनाती की गई है.
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था : जिला प्रशासन के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. परीक्षार्थियों से भी अपील की गई है कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंचें और बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें. कुल मिलाकर, मुजफ्फरपुर जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की शुरुआत सख्त निगरानी के साथ-साथ सकारात्मक और प्रेरक माहौल में हुई है.
