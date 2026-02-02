ETV Bharat / state

बिहार इंटर परीक्षा: फूल-माला, तिलक और चॉकलेट से परीक्षार्थियों का स्वागत, मॉडल केंद्र पर अनोखी पहल

मुजफ्फरपुर : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की शुरुआत आज से पूरे राज्य में हो गई है. इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में भी परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं. जिले में इस वर्ष कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 58 हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचार-मुक्त और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.

फूल-माला, तिलक और चॉकलेट से स्वागत : मुजफ्फरपुर जिले के चैपमैन बालिका माध्यमिक विद्यालय को इस वर्ष मॉडल परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां परीक्षा देने पहुंचने वाले परीक्षार्थियों का फूल-माला पहनाकर, तिलक लगाकर और चॉकलेट देकर स्वागत किया गया. इस अनोखी पहल से परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला. छात्राओं ने बताया कि इस तरह के सकारात्मक माहौल से परीक्षा का तनाव काफी हद तक कम हो गया है.

मुजफ्फरपुर का मॉडल केंद्र (ETV Bharat)

'बच्चों को स्ट्रेस मुक्त करना है' : केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि परीक्षार्थी किसी भी तरह के एग्जाम स्ट्रेस से दूर रहकर खुशहाल और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें. वहीं, परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर टॉफी से मुंह मीठा कराने वाली महिला शिक्षिका ने कहा कि बच्चों के मन से परीक्षा का डर खत्म हो, इसी सोच के साथ यह पहल की गई है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

''मॉडल परीक्षा केंद्र बनाने का मकसद छात्रों को एग्जासे से पहले स्ट्रेस मुक्त करना होता है. हालांकि यहा भी त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था से उन्हें गुजरना पड़ता है.''- मृत्युंजय कुमार, केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक