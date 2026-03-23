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बिहार इंटर आर्ट्स की टॉपर बनी किसान की बेटी, जिस विषय में नहीं थे टीचर उसमें लाई 100% अंक

दसवीं की कसक ने दी प्रेरणा : निशु ने बताया कि दसवीं में कुछ अंकों से टॉप करने से चूक गई थीं, जिससे वह काफी निराश हुई थीं. उसी समय उन्होंने ठान लिया था कि इंटर में टॉप करेंगी. परीक्षा खत्म होते ही उन्होंने अपने पिता को फोन कर अच्छे परिणाम का भरोसा भी दिलाया था.

''मैने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 479 अंक प्राप्त किए हैं, अगर परसेंटेज की बात करें तो वह 95.8 प्रतिशत है, पूरे बिहार में मेरा पहला स्थान है. मैं आगे और भी मेहनत से पढ़ाई कर सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल करना चाहती हूं. मैं आईएएस या आईपीएस बनना चाहती हूं.' '- नीशू कुमारी, इंटरमीडिएट आर्ट्स टॉपर, बिहार बोर्ड

ऑनलाइन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी का सहारा: निशु ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब वीडियो के जरिए पढ़ाई की. स्कूल में जिन विषयों के शिक्षक नहीं थे, उन्हें दूसरे शिक्षकों और स्वयं अध्ययन के माध्यम से तैयार किया. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 479 अंक यानी 95.8 प्रतिशत हासिल कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया.

इंटरमीडिएट आर्ट्स की टॉपर नीशु कुमारी : निशु कुमारी गया के खिजरसराय प्रखंड के लोदीपुर गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता अमोद कुमार एक साधारण किसान हैं और मां रिंकी देवी गृहिणी हैं. उन्होंने यशवंत प्लस टू हाई स्कूल, खिजरसराय से पढ़ाई की, जहां कई विषयों के शिक्षक नहीं थे. इसके बावजूद निशु ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया.

गया : बिहार के गया जिले की बेटी निशु कुमारी ने आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर बिहार आर्ट्स टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. उनकी सफलता मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की मिसाल बन गई है.

परिवार को बेटी पर गर्व: निशु के पिता अमोद कुमार ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे गर्व का क्षण है. उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. मां रिंकी देवी भी बेटी की सफलता पर भावुक हो गईं और कहा कि उनकी दूसरी बेटी भी इसी तरह सफलता हासिल करे, यही उनकी इच्छा है.

''आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि आज पूरे गांव ज्वार के लोग उसे बधाई देने पहुंच रहे हैं, मैं हमेशा अपनी बेटी से कहा करता था कि ऐसा काम करना कि मेरा सिर फक्र से बुलंद हो, आज उसने करके दिखा दिया है.''- आमोद कुमार, टॉपर नीशू के पिता

शिक्षकों की कमी के बावजूद स्कूल का नाम रोशन: स्कूल की प्रिंसिपल डॉ लता सिन्हा ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, फिर भी शिक्षकों ने मिलकर पढ़ाई जारी रखी. निशु नियमित छात्रा थी और कभी क्लास मिस नहीं करती थी. उसकी मेहनत और लगन ने आज स्कूल का नाम रोशन कर दिया है.

डॉ लता सिन्हा (ETV Bharat)

''खिजरसराय और गया के लिए बड़ी खुशी की बात है, गया जी की एक बेटी ने बिहार में टॉप किया है, निशू पढ़ने में बहुत तेज है, रेगुलर क्लास करती थी, वह कभी कलास मिस नहीं करती थी, टाइम से क्लासेस चलती थी और उसे वह अटेंड करती थी. सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक इंटर की पढ़ाई होती है.''- डॉ लता सिन्हा, प्रिंसिपल

जिस विषय में शिक्षक नहीं उसमें 100% नंबर : जिस विषय में शिक्षक नहीं, उसमें 100 अंक: निशु ने भूगोल जैसे विषय में, जहां नियमित शिक्षक नहीं थे, 100 में 100 अंक हासिल किए. उन्होंने बताया कि इस विषय की तैयारी उन्होंने ऑनलाइन और अन्य शिक्षकों की मदद से की.

बधाई देने वालों का लगा तांता (ETV Bharat)

12-13 घंटे की पढ़ाई और मजबूत इरादा: निशु रोज 12 से 13 घंटे पढ़ाई करती थीं. छुट्टी के दिन वह और ज्यादा समय पढ़ाई को देती थीं. उन्होंने बताया कि दसवीं में असफलता के बाद वह अकेले में खूब रोई थीं, लेकिन उसी ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी.

IAS-IPS बनने का सपना: निशु कुमारी अब सिविल सर्विसेज में जाकर आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हैं. उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि परीक्षा के दबाव में न आएं, बल्कि मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी.

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