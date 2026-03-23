पिता फुटपाथ पर करते हैं घड़ी ठीक करने का काम, बेटा बना इंटर में सेकंड स्टेट टॉपर
इंटर की परीक्षा में घड़ी बनाने वाले का बेटा सेकंड स्टेट टॉपर बना है. पूर्णिया के लकी अंसारी ने ऑर्ट्स में 478 नंबर लाए हैं.
Published : March 23, 2026 at 4:48 PM IST
पूर्णिया: बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आ गया है. पूर्णिया के मो. लकी अंसारी ने कला संकाय में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है. खजांची हाट थाना क्षेत्र के रहने वाला लकी के पिता फुटपाथ पर घड़ी बनाने का काम करते हैं. बेटे के कामयाबी से माता-पिता काफी खुश हैं. वहीं बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
घड़ी बनाने वाला का बेटा बना टॉपर: लकी के घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है. इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखी. वह बताते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए मेडिकल दुकान में भी काम किया. आज वह बहुत खुश हैं, क्योंकि पिता ने हमें पढ़ाने में अपने स्तर से कोई कमी नहीं रखी.
शिक्षक बनना चाहते हैं लकी: ऑर्ट्स में सेकंड टॉपर लकी आगे जाकर शिक्षक बनना चाहते हैं. वे कहते हैं कि शिक्षक बनकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं. उनकी कोशिश होगी कि आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें और बेहतर करें.
"मैं अपनी पढ़ाई के लिए मेडिकल दुकान में काम किया करता था. घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी. कमाने वाले केवल मेरे पिता हैं. वह भी फुटपाथ पर छोटी सी घड़ी की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण का करते थे. आज बहुत खुश हूं."- मो. लकी अंसारी, सेकंड टॉपर, इंटर आर्ट्स
घड़ी ठीक करते हैं पिता: लकी के पिता मो. इम्तियाज अंसारी पूर्णिया के भट्ठा बाजार में फुटपाथ पर बैठकर घड़ी ठीक करने का काम करते हैं. बेटे की सफलता से वह काफी खुश हैं. भावुक होकर कहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया.
"बहुत खुशी है कि आज हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन कर दिया है. बहुत मेहनत से इसको पढ़ाया-लिखाया गया है. रोड किनारे करके पढ़ाया है. आज बच्चा टॉप किया है. बहुत खुश हैं हमलोग."- मो. इम्तियाज अंसारी, लकी के पिता
घर से लोग बहुत खुश: लकी के टॉपर बनने से तमाम लोग खुश हैं. मां पम्मी बेगम कहती हैं, 'बहुत अच्छा लग रहा है. हमलोग खुश हैं.' वहीं बहन गुड़िया कहती है, 'मेरे पिता ने बहुत कष्ट किया. पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी. मां ने भी किया सपोर्ट किया. लकी पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि वह अच्छा करेगा.'
आर्ट्स में सेकंड टॉपर बने हैं लकी: पूर्णिया जिला स्कूल के छात्र मो. लकी अंसारी ने इंटर परीक्षा में 478 अंक लाए हैं. 95.60 फीसदी नंबर लाकर उसने कला संकाय में राज्यभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. लक्की दो भाई और एक बहन है. सभी भाई-बहन पढ़ाई में अच्छे हैं.
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