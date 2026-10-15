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BSEB का बड़ा फैसला, इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2027 के फॉर्म भरने की बढ़ायी तारीख

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है. ऐसे विद्यार्थियों को अब परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एक और मौका दिया गया है.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित करते हुए 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की है. इस अवधि में विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ अपना परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे. परीक्षा फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के माध्यम से इसे पूरा कराया जाएगा.

''इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने और निर्धारित शुल्क जमा करने की पूर्व निर्धारित तिथि समाप्त हो रही है. ऐसे में जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म किसी कारणवश नहीं भरा जा सका है, उन्हें ध्यान में रखते हुए समिति ने तिथि का विस्तार किया है. अब छूटे हुए विद्यार्थियों को 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा.''- डॉ. त्यागराजन एस एम, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

त्यागराजन एसएम (ETV Bharat)

इंटर और मैट्रिक के लिए अलग-अलग वेबसाइट निर्धारित

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अलग-अलग आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित की है. इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया समिति की आधिकारिक वेबसाइट https://intermediate.biharboardonline.com के माध्यम से पूरी की जाएगी. वहीं, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म https://exam.biharboardonline.org पर भरा जाएगा.

समिति की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विस्तारित अवधि के दौरान परीक्षा फॉर्म भरने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की होगी. ऐसे में विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से संपर्क कर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि अंतिम तिथि के बाद परीक्षा फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.