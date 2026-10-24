ETV Bharat / state

बिहार में 1.21 लाख करोड़ निवेश, 69 हजार रोजगार.. 150 निवेशकों के साथ आज सीएम सम्राट करेंगे बैठक

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया में बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड यानी BIMCGL का मेगा लॉन्च है. 1700 एकड़ जमीन पर इसे विकसित किया जा रहा है. इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे. सीएम सम्राट चौधरी देशभर के लगभग 150 निवेशकों के साथ यहां बैठक करेंगे. जिसमें निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं को गति देने और निवेश बढ़ाने के लिए बड़े इंवेस्टर्स के साथ चर्चा करेंगे.

राज्य में उद्योंगों के लिए सम्राट सरकार का प्लान