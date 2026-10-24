बिहार में 1.21 लाख करोड़ निवेश, 69 हजार रोजगार.. 150 निवेशकों के साथ आज सीएम सम्राट करेंगे बैठक
गया में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 150 निवेशकों के साथ बैठक करेंगे. BIMCGL लॉन्चिंग के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : October 24, 2026 at 9:20 AM IST
गया : बिहार के गया में बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड यानी BIMCGL का मेगा लॉन्च है. 1700 एकड़ जमीन पर इसे विकसित किया जा रहा है. इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे. सीएम सम्राट चौधरी देशभर के लगभग 150 निवेशकों के साथ यहां बैठक करेंगे. जिसमें निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं को गति देने और निवेश बढ़ाने के लिए बड़े इंवेस्टर्स के साथ चर्चा करेंगे.
राज्य में उद्योंगों के लिए सम्राट सरकार का प्लान
बिहार उद्योग विभाग की मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में औद्योगिक भूखंडों के आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी, इन्वेस्टरों के साथ चर्चा के लिए मंत्री श्रेयसी सिंह शुक्रवार की शाम ही बोधगया पहुंच गई थीं, यहां शुक्रवार की शाम को इन्वेस्टरों के लिए कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था, मंत्री श्रेयसी सिंह भी इस में शामिल हुईं.
उद्योग विभाग की माननीय मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया ।इस दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों को विभाग की कार्ययोजना, प्रमुख उपलब्धियों एवं औद्योगिक विकास से संबंधित पहलों की जानकारी दी। @samrat4bjp @_ShreyasiSingh @IndustriesBihar @BIADAbihar #IndustryDepartment #CMSamrat #samratchoudhary— IPRD Bihar (@IPRDBihar) October 23, 2026
कर्टेन रेजर ऑफ बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027
उद्योग विभाग के अनुसार 'बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड' और 'कर्टेन रेजर ऑफ बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027' का आयोजन हो रहा है, इस को लेकर बोधगया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, शुक्रवार को पहले दिन की शाम को कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन हुआ था. आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे और डोभी मैन्युफैक्चरिंग सिटी को लेकर चर्चा करेंगे.
1.21 लाख करोड़, 1091 निवेश प्रस्ताव, 69 हजार रोजगार
मुख्यमंत्री और उद्योगपतियों की बैठक बिहार के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 1700 एकड़ जमीन पर हो रहा है निर्माण दरअसल भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर' के तहत डोभी 'इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी' है, डोभी में लगभग 1700 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है, इस परियोजना से स्थानीय लोगों में रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा गया जी में Bihar Integrated Manufacturing City Gaya Limited (BIMCGL) का शुभारंभ बिहार के औद्योगिक हब बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गया जी की ऐतिहासिक पहचान के साथ अब उद्योग, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं के जुड़ने से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। वहीं बिहार बिजनेस कनेक्ट- 2027 के जरिए निवेश की नई संभावनाओं को विस्तार देने का प्रयास भी राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक होगा। #ManufacturingHub #IndustrialDevelopment #samratchoudhary #CMSamrat— IPRD Bihar (@IPRDBihar) October 23, 2026
''बिहार में वर्ष 2025 से अब तक 1,21,000 करोड रुपए से अधिक के 1091 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इन प्रस्तावों के माध्यम से 69 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 14, 600 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक भी तैयार किया जा रहा है.''- मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री, बिहार उद्योग विभाग
निवेशकों को आकर्षित करने में जुटी सरकार
मंत्री ने कहा कि गया के डोभी में विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है, 24 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होगी, इससे निवेशकों को औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी, इस परियोजना को राज्य में बड़े निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कर-कमलों द्वारा बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (BIMCGL) एवं बिज़नेस कनेक्ट 2027 का कर्टेन रेज़र शुभारंभ समारोह । @samrat4bjp @jitanrmanjhi @VijayKChy @Bijendra_ydv @_ShreyasiSingh @IndustriesBihar @BIADAbihar @bimcgl #BiharIndustries #SamratChoudhary #CMSamrat— IPRD Bihar (@IPRDBihar) October 24, 2026
'सिंगल विंडो सिस्टम होगा'
मंत्री ने बताया कि उद्योगों की स्थापना और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए विभाग ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल को नया स्वरूप दिया है, अब 9 विभागों के 62 सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसके माध्यम से निवेशक जरूरी स्वीकृतियों की जानकारी प्राप्त करने, लाइसेंस के लिए आवेदन करने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति की निगरानी करने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. नो योर अप्रूव माड्यूल भी होंगे.
''पोर्टल के नो योर अप्रूव केवाईए मॉड्यूल से निवेशक उद्योग की स्थापना और संचालन से पहले जरूरी स्वीकृतियों की जानकारी ले सकेंगे, निवेशकों की सुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क और अपॉइंटमेंट बुक करने की व्यवस्था की गई है, इससे अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करने में मदद मिलेगी.''- मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री, बिहार उद्योग विभाग
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