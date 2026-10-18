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EXPLAINER: बिहार में महंगाई का ग्रहण, शहरों से ज्यादा गांवों में कीमतों में उछाल..जानें क्या है कारण

पटना/मुजफ्फरपुर/गया/नालंदा: देशभर में शारदीय नवरात्र, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों का मौसम है. घरों में साफ-सफाई से लेकर पूजा-पाठ, नए कपड़ों और पकवानों की तैयारी होनी चाहिए. बाजारों में रौनक होनी चाहिए और दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद होनी चाहिए. लेकिन इस बार महंगाई ने त्योहारों की तैयारियों पर असर डालना शुरू कर दिया.

रसोई में इस्तेमाल होने वाले चावल, दाल, आटा, सब्जियों और मसालों से लेकर कपड़े, मिठाई और उपहार तक का खर्च परिवारों के बजट पर भारी पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है, जिनकी आमदनी सीमित है और जिन्हें हर महीने की जरूरतें पूरी करने के लिए खर्च का हिसाब लगाना पड़ता है. हैरानी की बात ये है कि ग्रामीण इलाकों की मंहगाई इस बार शहरों से अधिक है.

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क्या कहते हैं आंकड़ें

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में ग्रामीण इलाकों की खुदरा महंगाई दर 6.08 फीसदी रही. अगस्त में यह 5.24 फीसदी थी. वहीं, शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई सितंबर में 4.88 फीसदी हो गई,अगस्त में ये 4.31 फीसदी थी.खाने-पीने की चीजों के मामले में भी गांवों में महंगाई ज्यादा रही. ग्रामीण खाद्य महंगाई दर 8.06 फीसदी दर्ज की गई, जबकि शहरी इलाकों में यह 7.18 फीसदी रही.

इन परिस्थितियों में चाहे गांव में हो या शहर में गृहणियों के सामने रसोई चलाने की चुनौती है. नौकरीपेशा मध्यमवर्गीय परिवार बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाने में जुटे हैं, जबकि रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों के लिए महंगाई के बीच घर चलाना और भी मुश्किल होता जा रहा है. इसका असर केवल ग्राहकों पर ही नहीं, बल्कि दुकानदारों और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ रहा है.

आसमान छूती कीमतें

महंगाई की तस्वीर समझने के लिए बाजार में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नजर डालना जरूरी है. दुकानदारों के मुताबिक, चावल की कीमत पिछले साल जहां करीब 20 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब इसकी कीमत लगभग 45 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. इसी तरह प्याज की कीमत भी पिछले छह महीनों के दौरान बढ़ने की बात कही जा रही है.

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दुकानदारों के अनुसार, पहले 10 से 20 रुपये प्रति किलो मिलने वाला प्याज अब 55 से 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. हालांकि, अलग-अलग किस्मों, गुणवत्ता और बाजार के अनुसार कीमतों में अंतर संभव हो सकता है. अमूमन इसी के आस-पास कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है.

परिवारों के मासिक बजट पर असर

इस तरह जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने का सीधा असर परिवारों के मासिक बजट पर पड़ता है. चावल, आटा, दाल और सब्जियों की खरीदारी को लंबे समय तक टालना संभव नहीं है. कीमतें बढ़ने पर परिवारों को या तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं या फिर सामान की मात्रा में कटौती करनी पड़ती है. यही वजह है कि अब भी बड़ा सवाल बन गया है कि सीमित आमदनी में परिवार अपनी जरूरतें कैसे पूरी करें.

पहले जिन घरों में महीने भर के लिए राशन एक साथ खरीदा जाता था, अब वहां जरूरत के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सामान खरीदने की नौबत आ रही है. कई परिवारों में एक किलो की जगह 250 ग्राम या 500 ग्राम सामान खरीदकर काम चलाने की कोशिश की जा रही है.

गृहिणियों की बढ़ी परेशानी

पटना के खाद्यान्न मंडी में खरीदारी करने आई एक महिला कहतीं हैं कि किस चीज का दाम नहीं बढ़ा है?, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं. महंगाई बढ़ने से हमारा किचन बहुत प्रभावित हुआ है. घर का बजट संभालने वाली महिलाओं के लिए महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है. प्याज, लहसुन, अदरक और दूसरी सब्जियों की कीमत बढ़ने पर महिलाएं उनकी मात्रा कम करने या दूसरे विकल्प तलाशने को मजबूर हो रही हैं.

खाद्य सामग्रियों की कीमतों में उछाल (ETV Bharat)

गृहणियों की परेशानी केवल राशन खरीदने तक सीमित नहीं है. उन्हें घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल, दवाइयां और आने-जाने का खर्च भी पूरा करना होता है. ऐसे में रसोई पर खर्च बढ़ने से दूसरे जरूरी खर्चों के लिए बचने वाली रकम कम हो जाती है. महिलाओं के सामने यह चुनौती है कि परिवार के भोजन में कटौती किए बिना खर्च कैसे संभाला जाए. ऐसे में त्योहारी सीजन में मेहमान आने से भी बजट मेनटेन करना बड़ी चुनौती बन जाता है.

कीमतों में बढ़ोतरी से कारोबार प्रभावित

त्योहारों के मौसम में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ कारोबारियों की चिंता भी बढ़ा दी है. प्याज व्यापारी लक्ष्मण कुमार बताते हैं कि पहले जिस प्याज की कीमत 18 से 22 रुपये प्रति किलो के आसपास थी, वह अब बढ़कर करीब 45 रुपये प्रति किलो हो गई है.

लक्ष्मण के मुताबिक, हाल के दिनों में महंगाई बढ़ने से कारोबार पर भी असर पड़ा है. कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक पहले की तुलना में कम मात्रा में प्याज खरीद रहे हैं, जिससे बिक्री प्रभावित हो रही है. दिवाली और छठ के दौरान मांग बढ़ने की उम्मीद के बीच कीमतों का दबाव कारोबारियों के लिए चुनौती बन गया है.

एमएसपी और वैश्विक संकट का असर

खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी का असर भी कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ सकता है. उनका कहना है कि चावल समेत कुछ खाद्यान्नों के दाम बढ़ने के पीछे एमएसपी में वृद्धि के अलावा वैश्विक स्तर पर पैदा हुई परिस्थितियां भी एक वजह हैं.

वे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकट और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का असर खाद्य वस्तुओं की लागत पर पड़ सकता है. हालांकि, अलग-अलग खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए संबंधित बाजारों के भाव, उत्पादन और आपूर्ति के आंकड़ों का आकलन जरूरी है.

खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों से बढ़ीं परेशानियां

महंगाई के बीच परिवारों के सामने एक बड़ी समस्या यह भी है कि खाने-पीने की जरूरतों को पूरी तरह कम नहीं किया जा सकता. भोजन हर परिवार की बुनियादी जरूरत है. ऐसे में यदि राशन और सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, तो परिवारों को दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ती है. त्योहारों पर जहां पहले कई तरह के पकवान बनाए जाते थे, वहीं अब कुछ परिवार दो या तीन व्यंजनों तक ही अपनी तैयारी सीमित करने की बात कह रहे हैं.

इसका असर नए कपड़ों, मिठाइयों, उपहारों और दूसरी खरीदारी पर भी पड़ सकता है. परिवारों को तय करना पड़ रहा है कि जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दी जाए या त्योहारों के लिए अतिरिक्त खरीदारी की जाए. कई घरों में बच्चों के कपड़ों और उपहारों का बजट घटाना पड़ सकता है. वहीं, रिश्तेदारों और परिचितों को उपहार देने की परंपरा निभाने में भी पहले से ज्यादा सोच-विचार करना पड़ रहा है.

घरेलू बजट नए सिरे से व्यवस्थित करने की मजबूरी

महंगाई का यह असर बताता है कि परिवार केवल महंगी वस्तुओं की खरीदारी कम नहीं कर रहे, बल्कि अपने पूरे घरेलू बजट को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं. त्योहारों की खुशियाँ बनाए रखने के साथ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

महंगाई का असर उन लोगों पर अधिक पड़ता है, जिनकी आमदनी सीमित है और जो रोज की कमाई से घर चलाते हैं. दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सामने चुनौती यह है कि उनकी आमदनी में रोजाना एक जैसी स्थिरता नहीं रहती. किसी दिन काम मिलता है, तो किसी दिन नहीं. ऐसे में जब राशन और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो घर का बजट बिगड़ना स्वाभाविक है.

आरजेडी का आकलन

बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी महंगाई को आम आदमी के लिए गंभीर समस्या बताया. उनका कहना है कि महंगाई का बोझ गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है.

उनके मुताबिक, रोज कमाकर खाने वाले लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और बाजार में कीमतों की अस्थिरता हर वर्ग को प्रभावित कर रही है. शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आम लोगों के लिए 200 से 500 रुपये में भी घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है.

"महंगाई केवल वस्तुओं की कीमत बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रही है. इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है." - शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरेजडी

मध्यमवर्गीय परिवारों का गणित बिगड़ा

महंगाई की मार मध्यमवर्गीय परिवारों पर भी पड़ रही है. इन परिवारों की आमदनी अक्सर नियमित होती है, लेकिन हर महीने के खर्च भी तय होते हैं. मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली-पानी का बिल, यात्रा, स्वास्थ्य और राशन जैसे खर्चों के बाद बचत के लिए सीमित रकम बचती है. यदि जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ती हैं और आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तो परिवारों की खरीदारी की क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में त्योहारों के दौरान अतिरिक्त खर्च संभालना और मुश्किल हो जाता है.

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परिवारों को नए कपड़ों, घरेलू सामान और उपहारों की खरीदारी सीमित करनी पड़ सकती है. कुछ लोग खरीदारी टालने का फैसला कर सकते हैं, जबकि कुछ अपनी बचत का इस्तेमाल करने को मजबूर हो सकते हैं. यदि खर्च पूरा करने के लिए किस्तों या उधार का सहारा लिया जाता है, तो आने वाले महीनों का बजट भी प्रभावित हो सकता है.

इस स्थिति में महंगाई केवल वर्तमान की परेशानी नहीं रहती, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर डाल सकती है. बच्चों की पढ़ाई, बीमारी या किसी आकस्मिक जरूरत के लिए बचत करना परिवारों के लिए कठिन हो सकता है.

दुकानदारों की चिंता

महंगाई का दूसरा पहलू बाजार में दिखाई देता है. दुकानदारों के मुताबिक, पहले कई ग्राहक महीने भर का राशन एक साथ खरीदते थे, लेकिन अब कुछ लोग कम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं. चावल, आटा, मैदा, दाल और दूसरी जरूरी वस्तुओं की खरीदारी में यह बदलाव दुकानदारों के कारोबार को प्रभावित कर सकता है. कीमतें बढ़ने पर ग्राहक जरूरत के हिसाब से खरीदारी तो करते हैं, लेकिन पहले जितनी मात्रा नहीं खरीद पाते. इसका असर कुल बिक्री पर पड़ सकता है.

दुकानदारों को माल खरीदने, स्टॉक रखने और बिक्री का अनुमान लगाने में भी मुश्किल होती है. यदि दुकान में रखा सामान लंबे समय तक नहीं बिकता, तो कुछ खाद्य वस्तुओं के खराब होने या उनकी गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है. खासकर आलू और प्याज जैसी वस्तुओं में भंडारण और खराब होने का जोखिम कारोबारियों की चिंता बढ़ाता है.