झारखंड दौरे पर आए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी, झारखंड चैम्बर के साथ की बैठक

रांची: चैम्बर भवन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में बियाडा के गया कलस्टर के डीजीएम धनंजय कुमार एवं एरिया मैनेजर सुनील कुमार उपस्थित रहे. इस अवसर पर बिहार और झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

बिहार डीजीएम धनंजय कुमार ने बियाडा द्वारा निवेशकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं, औद्योगिक नीतियों, आधारभूत संरचना, भूमि उपलब्धता एवं निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है.

झारखंड चैंबर की ओर से झारखंड में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया. साथ ही झारखंड सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही नीतिगत सहूलियतों, सब्सिडी और आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख किया गया.

चैंबर ने बियाडा को झारखंड में निवेश का दिया न्यौता

चैंबर ने बियाडा प्रतिनिधिमंडल को झारखंड में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने की बात कही. इस मौके पर चैंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि झारखंड सरकार की उद्योगोन्मुख नीतियां, सरल प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण राज्य को उद्योगों के लिए आकर्षक बनाता है. चैंबर उद्योगपतियों और निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि झारखंड में अधिक से अधिक निवेश हो सके.

चैंबर के सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि बिहार और झारखंड भौगोलिक और आर्थिक रूप से एक-दूसरे के पूरक राज्य हैं. दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान से निवेशकों को बेहतर अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे संवाद से क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. बैठक को सकारात्मक एवं उपयोगी बताते हुए दोनों राज्यों के बीच निवेश संवर्धन, औद्योगिक सहयोग एवं आपसी समन्वय को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई.