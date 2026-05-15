ETV Bharat / state

बिहार में 10 IAS अधिकारियों का तबादला, 4 को मिला अतिरिक्त प्रभार, देखें लिस्ट

पंकज कुमार पाल और अभय कुमार सिंह की नई पोस्टिंग : 2002 बैच के IAS अधिकारी पंकज कुमार पाल को PHED विभाग से हटाकर सचिव, पथ निर्माण विभाग पटना के पद पर स्थापित किया गया है. 2006 बैच के IAS अधिकारी अभय कुमार सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से हटाकर सचिव, IT विभाग पटना बनाया गया है. उनके पास BELTRON का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा.

प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार : 2000 बैच के IAS अधिकारी और मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं 2001 बैच के IAS अधिकारी राजेश कुमार को कोसी प्रमंडल आयुक्त पद से हटाकर प्रधान सचिव, PHED विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

एच.आर. श्रीनिवासन अतिरिक्त प्रभार से मुक्त : 1996 बैच के IAS अधिकारी एच.आर. श्रीनिवासन को अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

सेंथिल कुमार को श्रम संसाधन विभाग की जिम्मेदारी : 1996 बैच के IAS अधिकारी के. सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग से हटाकर अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए 10 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है. राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों में अधिकारियों की नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार को लेकर आदेश जारी किया है. इस बदलाव को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

धर्मेंद्र सिंह और दीपक आनंद को नई जिम्मेदारी : 2006 बैच के IAS अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को सहकारिता विभाग के साथ गन्ना उद्योग विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है. 2007 बैच के IAS अधिकारी दीपक आनंद को श्रम संसाधन विभाग से हटाकर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पटना में पदस्थापित किया गया है.

बिहार में आईएएस अफसरों का तबादला लिस्ट (ETV Bharat)

शिक्षा विभाग और खेल विभाग में भी बदलाव : 2007 बैच के IAS अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को निर्वाचन विभाग के साथ सचिव, शिक्षा विभाग और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं 1995 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉ. बी. राजेंद्र को अपर मुख्य सचिव, शिक्षा और खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है.

भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया प्रमंडल में बदलाव : 2010 बैच के IAS अधिकारी अवनीश कुमार सिंह को भागलपुर प्रमंडल आयुक्त पद से हटाकर सचिव सह खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग पटना बनाया गया है. उनके पास बिहार राज्य खनिज विकास निगम और बिहार राज्य खनन निगम का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा.

बिहार में आईएएस अफसरों का तबादला लिस्ट (ETV Bharat)

हिमांशु कुमार राय को दरभंगा प्रमंडल आयुक्त के साथ कोसी प्रमंडल, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2016 बैच के IAS अधिकारी अंशुल कुमार को पूर्णिया के जिलाधिकारी के साथ पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

मुख्यमंत्री सचिवालय और जिला प्रशासन में भी बदलाव : 2020 बैच के IAS अधिकारी श्रीकांत कुण्डलिक खांडेकर और गुंजन सिंह को संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थानांतरित किया गया है.

2021 बैच के IAS अधिकारी शुभम कुमार को बिहार शरीफ से हटाकर उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है.

प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश : इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. कई महत्वपूर्ण विभागों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती कर प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने की कोशिश की गई है. आने वाले दिनों में इसका असर शासन और विभागीय कामकाज पर साफ दिखाई दे सकता है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IPS इधर से उधर.. विकास वैभव बने मगध के नए आईजी