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बिहार में IAS अधिकारी का तबादला, सीके अनिल को बिहार राज्य योजना परिषद की जिम्मेदारी

जय सिंह को राजस्व एवं भूमि सुधार का जिम्मा: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी अब जय सिंह को दे दी गई है. जय सिंह पहले से विभाग में सचिव के पद पर काम कर रहे थे. उनके पास वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है. अब वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे.

लगातार हो रहे तबादले: अभी दो दिन पहले सम्राट चौधरी की सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी बदला गया था. अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जिस प्रकार से हड़ताल के कारण कामकाज पर असर पड़ा है, उसे लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी सूची (ETV Bharat)

विजय सिन्हा के सचिव थे सीके अनिल: सीके अनिल तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी. लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी सरकार में विजय सिन्हा को फिलहाल कोई पद नहीं दिया गया है. सम्राट चौधरी ने बयान भी दिया है कि जमीन से संबंधित जो विवाद हैं, उन्हें सीएम कार्यालय से देखा जाएगा.

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी सूची (ETV Bharat)

स्टेट कमिशन के अधिकारियों का भी तबादला: इसके साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के आठ वरीय अधिकारियों का तबादला भी बंदोबस्त अधिकारी के पद पर किया गया है. इसकी भी अधिसूचना जारी हो गई है. इसके साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी सेवा आयोग में भेजा गया है. वे 29 अप्रैल से 12 मई तक स्टाफ नर्स के चयन के लिए डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेंगे.

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