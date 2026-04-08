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बिहार के 38 IAS अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे LBSNAA, देखें सूची

बिहार के 38 आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाएंगे. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सूची जारी कर दी है.

Bihar IAS Officers
बिहार आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 10:39 AM IST

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पटना: बिहार में आईएएस अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य के 38 IAS अधिकारियों को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में विशेष प्रशिक्षण (Phase-3) के लिए नामित किया गया है. बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचित कर दिया है.

2015 और 2016 बैच के अधिकारी शामिल: सामान्य प्रशासन की ओर से जारी की गई पहली सूची में मुख्य रूप से 2015 और 2016 बैच के अधिकारियों के नाम हैं. इनमें कई जिलों के जिलाधिकारी और विभिन्न विभागों के अपर सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. यह ट्रेनिंग मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता को और अधिक प्रभावी बनाना है.

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सामान्य प्रशासन विभाग की सूची (ETV Bharat)

11 मई से 5 जून तक ट्रेनिंग: जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई 2026 से 5 जून 2026 तक चलेगा. इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है. इस ट्रेनिंग में मुख्य रूप से 2015 से 2018 बैच के अधिकारियों को शामिल किया गया है.

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सामान्य प्रशासन विभाग की सूची (ETV Bharat)

25 दिनों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम: 25 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण बिहार में प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ेगा. ट्रेनिंग कार्यक्रम को लेकर सामान प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

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सामान्य प्रशासन विभाग की सूची (ETV Bharat)

ट्रेनिंग का महत्व: मसूरी में होने वाली इस ट्रेनिंग के दौरान इन अधिकारियों को नीति निर्धारण, शासन के आधुनिक तौर-तरीकों और विभिन्न राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिसेज से रूबरू कराया जाएगा. यह प्रशिक्षण अधिकारियों को उनके भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है.

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