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बिहार में 11 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें सूची

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल ( ETV Bharat )

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बार फिर से कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. रविवार देर रात जारी की गई अधिसूचना में तीन नगर निगम के नगर आयुक्त और तीन जिलों के डीसी सहित 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. बिहार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. अभिषेक कुमार पाराशर और शीर्षत कपिल अशोक: बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की जारी अधिसूचना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारी और शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना के प्रबंध निदेशक अभिषेक कुमार पाराशर को सचिव नगर विकास एवं आवास बिहार पटना का प्रभार दिया गया है. 2011 बैच के आईएएस अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को प्रबंध निदेशक कॉम्फेड पटना के पद पर तबादला किया गया है. बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की सूची (ETV Bharat) शीर्षत कपिल अशोक को अतिरिक्त प्रभार: इसके साथ शीर्षत कपिल अशोक को अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी और प्रबंध निदेशक बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम पटना, प्रभारी सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. वे 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. निलेश रामचंद्र देवरे और नवल किशोर चौधरी: 2011 बैच के आईएएस अधिकारी और सिविल विमानन विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे को अगले आदेश तक विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2013 बैच के अधिकारी नवल किशोर चौधरी को डीएम भागलपुर के पद से विमुक्त करते हुए प्रबंध निदेशक राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है. नवल किशोर और नवदीप शुक्ला का प्रभार: नवल किशोर चौधरी को नगर विकास एवं आवास विभाग का विशेष सचिव अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के अधिकारी नवदीप शुक्ला को बांका जिलाधिकारी के पद से विमुक्त करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है. नवदीप शुक्ला और पवन कुमार सिंह: नवदीप शुक्ला को बिहार कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. 2013 बैच के आईएएस अधिकारी पवन कुमार सिंह को गोपालगंज के डीएम पद से विमुक्त करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग पटना में पदस्थापित किया गया है. दोनों 2013 बैच के अधिकारी हैं.