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बिहार में बड़े पैमाने पर IAS-IPS अधिकारियों का तबादला, जानें कौन कहां गए?

पटना: बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर IAS और IPS अधिकारियों का तबादला किया है. कई जिलों को नया डीएम और एसपी मिले हैं. वहीं कई जिलों के डीएम और एसपी को बदला गया है. सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की ओर से इसको लेकर सूची जारी कर दी गयी है.

बदले गए कई जिलों के डीएम: बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण कर प्रशासनिक फेरबदल किया है. पटना, मुजफ्फरपुर और नालंदा जैसे प्रमुख जिलों के डीएम बदले गए. इसके अलावा सचिवालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई विभागीय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.