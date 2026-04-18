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बिहार के DGP से अधिक धनवान हैं पटना SSP, जानें किस IAS के पास सबसे अधिक और सबसे कम संपत्ति

पटना : बिहार सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों ने वर्ष 2025 के लिए अपनी संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है. 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के आधार पर जारी इस विवरण में अधिकारियों ने अपनी, अपनी पत्नी, बच्चों तथा पैतृक संपत्तियों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है.

SSP के पास DGP से अधिक संपत्ति : इस खुलासे में कई चौंकाने वाले और रोचक तथ्य सामने आए हैं. संपत्ति के आंकड़ों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय कुमार शर्मा राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से अधिक संपन्न हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डीजीपी विनय कुमार के पास कुल 1.06 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की कुल संपत्ति 2.97 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस प्रकार संपत्ति के मामले में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा स्पष्ट रूप से आगे नजर आते हैं.

रॉबर्ट एल. चोंग्थू सबसे अधिक धनी : संपत्ति के मामले में सबसे आगे राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू हैं, जिनकी कुल संपत्ति 11.02 करोड़ रुपये दर्ज की गई है. वहीं, सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले अधिकारियों में भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का नाम शामिल है, जिनके पास कुल 35.44 लाख रुपये की संपत्ति ही दर्ज है.

PPF और आभूषण में इंवेस्ट : अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि बचत और निवेश के मामले में अधिकांश अफसरों का रुझान समान है. सुरक्षित निवेश के तौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट अधिकारियों की पहली पसंद बना हुआ है. इसके अलावा, सोना-चांदी में निवेश या उपहार के रूप में इन्हें रखने का चलन भी व्यापक रूप से देखा गया है. यह दर्शाता है कि अधिकारी पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं.