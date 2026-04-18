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बिहार के DGP से अधिक धनवान हैं पटना SSP, जानें किस IAS के पास सबसे अधिक और सबसे कम संपत्ति

बिहार में अफसरों की संपत्ति का खुलासा किया गया. पटना SSP कार्तिकेय शर्मा, DGP विनय कुमार से अधिक संपन्न हैं. पढ़ें खबर

SSP KARTIKEY SHARMA
DGP विनय कुमार और SSP कार्तिकेय शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 18, 2026 at 2:29 PM IST

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पटना : बिहार सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों ने वर्ष 2025 के लिए अपनी संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है. 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के आधार पर जारी इस विवरण में अधिकारियों ने अपनी, अपनी पत्नी, बच्चों तथा पैतृक संपत्तियों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है.

SSP के पास DGP से अधिक संपत्ति : इस खुलासे में कई चौंकाने वाले और रोचक तथ्य सामने आए हैं. संपत्ति के आंकड़ों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय कुमार शर्मा राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से अधिक संपन्न हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डीजीपी विनय कुमार के पास कुल 1.06 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की कुल संपत्ति 2.97 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस प्रकार संपत्ति के मामले में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा स्पष्ट रूप से आगे नजर आते हैं.

रॉबर्ट एल. चोंग्थू सबसे अधिक धनी : संपत्ति के मामले में सबसे आगे राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू हैं, जिनकी कुल संपत्ति 11.02 करोड़ रुपये दर्ज की गई है. वहीं, सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले अधिकारियों में भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का नाम शामिल है, जिनके पास कुल 35.44 लाख रुपये की संपत्ति ही दर्ज है.

PPF और आभूषण में इंवेस्ट : अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि बचत और निवेश के मामले में अधिकांश अफसरों का रुझान समान है. सुरक्षित निवेश के तौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट अधिकारियों की पहली पसंद बना हुआ है. इसके अलावा, सोना-चांदी में निवेश या उपहार के रूप में इन्हें रखने का चलन भी व्यापक रूप से देखा गया है. यह दर्शाता है कि अधिकारी पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

पारदर्शिता आम नागरिकों के लिए बेहतर : इस वार्षिक संपत्ति घोषणा से प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिला है. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकारियों से संपत्ति का विवरण सार्वजनिक कराने की यह प्रक्रिया सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इससे आम नागरिकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारी किस प्रकार की आर्थिक स्थिति रखते हैं.

कुल मिलाकर, बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति के इस खुलासे ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की एक नई मिसाल पेश की है. वहीं कुछ मामलों में असमानता और निवेश के पैटर्न को भी उजागर किया है.

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