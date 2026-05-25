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हे इंद्रदेव कृपा करें.. बिहार में बारिश के लिए हो रहा यज्ञ, इंसान क्या पशु-पक्षी भी त्राहि-त्राहि कर रहे

बारिश के लिए हवन यज्ञ करते केदार यादव ( ETV Bharat )