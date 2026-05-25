हे इंद्रदेव कृपा करें.. बिहार में बारिश के लिए हो रहा यज्ञ, इंसान क्या पशु-पक्षी भी त्राहि-त्राहि कर रहे
भैंस पर वोट डालने पहुंचे केदार यादव अब बारिश के लिए महायज्ञ कर रहे. भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नॉन-स्टॉप हवन हो रहा.
Published : May 25, 2026 at 6:40 PM IST
वैशाली: भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों के लिए बिहार के वैशाली से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां बारिश की कामना और लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हवन यज्ञ शुरू किया गया है. समाजसेवी केदार प्रसाद यादव की इस पहल की इलाके में खूब चर्चा हो रही है.
इंद्रदेव को आमंत्रण: वैशाली जिला अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड के रतनपुरा गांव में समाजसेवी केदार प्रसाद यादव ने इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए विधिवत हवन यज्ञ शुरू कराया है. दरअसल कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी और जनजीवन भी प्रभावित हो रहे हैं.
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई पूजा: इसी भयंकर गर्मी को लेकर गांव में विशेष पूजा-अर्चना और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया. पंडित अभय आचार्य की देख रेख में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई. परिवार में भजन और पारंपरिक गीत गाकर भगवान से अच्छी वर्षा की प्रार्थना की गई.
बारिश होने तक जारी रहेगा हवन: समाजसेवी केदार यादव का कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक यह हवन यज्ञ लगातार चलता रहेगा. उन्होंने कहा कि सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.
"इस भीषण चिलचिलाती गर्मी से इंसान, पशु-पक्षी, जानवर, जन-जीवन सबका जीना मुहाल हो गया है, इतनी धूप है कि अब रहा नहीं जा रहा है. इसलिए हम इंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं ताकि वर्षा हो और सबको राहत मिले." -केदार प्रसाद यादव, समाजसेवी
चर्चा में न्यूज मैन: केदार प्रसाद यादव पहले भी अपनी अनोखी पहलों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. वे कभी भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचते हैं तो कभी सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हाइवे रेल ट्रैक की पूजा कर चर्चा में आए. यही वजह है कि इलाके में लोग उन्हें 'न्यूज मैन' के नाम से भी जानते हैं.
राहत की उम्मीद: फिलहाल वैशाली में शुरू हुआ यह अनोखा हवन यज्ञ इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि भीषण गर्मी, लू से निजात पाने एवं वारिश के लिए यह हवन पूजा शुरू हुई है.
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