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गर्मी में 'जलता' है और ठंड में 'कांपता' है बिहार का यह शहर, जानें वजह

बिहार में गया में पड़ती है सबसे अधिक गर्मी. यहां की चट्टानें और फल्गु नदी इसका मुख्य कारण. रत्नेश कुमार की रिपोर्ट

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बिहार में गर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 7:13 PM IST

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गया : बिहार के कई जिले इन दिनों गर्मी की चपेट हैं. तापमान 40 डिग्री के पार रह रहा है. वैसे तो बिहार के कई जिले काफी गर्म माने जाते हैं, पर इसमें सबसे ऊपर गया जिला को रखा जाता है. बिहार के गया में राज्य भर की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है. गया की प्रचंड गर्मी एकदम से जानलेवा होती है.

अप्रैल महीने से प्रचंड गर्मी : इस वर्ष गया में अप्रैल महीने से ही काफी प्रचंड गर्मी पड़ने लगी. अप्रैल महीने में ही गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था. मई महीने में चुनौती और ज्यादा हो गई. अप्रैल-मई महीने में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार ही रहा. अगर पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो 17 मई को 40.8, 18 मई को 44.6, 19 मई को 37.8, 20 मई को 39.2 और 21 मई को पारा 42 डिग्री सेल्सियस रहा.

Gaya Weather
पहाड़ियों के बीच बसा शहर गया (ETV Bharat)

क्या कहता है 10 साल का आंकड़ा? : 10 साल में सबसे ज्यादा 29 मई 2024 को तापमान दर्ज किया गया था, जब पारा 47.4 डिग्री तक पहुंच गया था. वहीं इस साल यानी 2026 में सबसे अधिक गर्म दिन 18 मई रहा है, जब पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आइये आपको बताते हैं पिछले 10 सालों में गया में सबसे ज्यादा गर्मी तब और कितनी दर्ज की गई.

साल

अधिकतम

तापमान

तारीख
201545.724 मई
201644.5 18 मई
201744.221 मई
201844.626 मई
201944.9 10 मई
201944.9 10 मई
202045.826 मई
202141.316 मई
202245.615 मई
202343.321 मई
202447.429 मई
202543.115 मई

वृताकार पहाड़ियों के बीच बसा गया : प्रोफेसर रामकृष्ण प्रसाद यादव बताते हैं कि गया चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है. सभी पहाड़ियां अंदर ही अंदर एक दूसरे से मिले हुए हैं. यह भले ही दिखता है कि पहाड़ी एक-दूसरे से सटे हुए नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर सभी पहाड़ सटे हुए हैं. गया वृताकार पहाड़ियों वाला ऐसा क्षेत्र है, जिसका मध्यवर्ती भाग फंसा हुआ है. इसी मध्यवर्ती भाग में गया शहर बसा हुआ है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

गया में सबसे अधिक पड़ती है गर्मी : विडंबना इस बात की है कि गया में ठंड के दिनों में ठंड भी ज्यादा लगती है, तो गर्मी के दिनों में गर्मी ज्यादा होती है. इसके कई वैज्ञानिक कारण हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि गया से एक अनोखा चरितार्थ जुड़ा हुआ है कि यहां बिना पेड़ के पहाड़ और बिना पानी की नदियां हैं. गया के प्राचीनतम इतिहास के अनुसार यहां की भौगोलिक बनावट इसका मुख्य कारण बताया जाता है.

''ठंड में यह पहाड़ी चट्टानें ठंढी हो जाती है. बालू भी ठंढा हो जाते हैं, जिससे ठंडापन बढ़ जाता है. गया को लेकर कहा जाता है कि बिना पेड़ का पहाड़ और बिना पानी की नदी, तो ऐसा नहीं था. पहले पहाड़ पर पेड़ ही पेड़ थे. मनुष्यों ने उसे बिना पेड़ का पहाड़ बना दिया. यह मानवीय क्रियाकलाप के कारण हुआ.''- प्रो. रामकृष्ण प्रसाद यादव, पूर्व अध्यक्ष भूगोल विभाग, गया कॉलेज गया

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

'पेड़ों को नष्ट किया गया' : गया कॉलेज के भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामकृष्ण यादव बताते हैं कि गया के चारों तरफ ऐसी पहाड़ियां हैं, जो अति प्राचीन हैं. इसे रूपांतरित शैल कहते हैं. यह रूपांतरित शैल दुनिया के पुराने शैलों में से एक हैं. वर्तमान में इन पहाड़ों पर पेड़ों की भी कमी है क्योंकि पेड़ों को नष्ट कर दिया गया. यहां की चट्टाने साढ़े तीन अरब वर्ष पुरानी हैं. गया की चट्टानों के समान पुरानी चट्टानें पूरी दुनिया में नहीं हैं, हां इसके समकक्ष में जरूर हैं.

''कभी इन पहाड़ों पर पेड़ काफी हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे पेड़ों को नष्ट कर दिया गया. ऐसे में इन चट्टानों पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वह मिट्टी की अपेक्षा कहीं काफी ज्यादा गर्म होते हैं.''- प्रो. रामकृष्ण प्रसाद यादव, पूर्व अध्यक्ष भूगोल विभाग, गया कॉलेज गया

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फल्गु नदी में बालू-ही-बालू (ETV Bharat)

रामकृष्ण प्रसाद यादव आगे कहते हैं कि गया में जो फल्गु नदी है, उसमें बालू ज्यादा है. बालू ही बालू होने के कारण गर्मी ऑब्जर्व करके वायुमंडल में छोड़ते हैं, इसका असर सीधे तापमान पर पड़ता है और इसी कारण गर्मी ज्यादा पड़ती है. बिल्डिंग भी चट्टान जैसा काम करती है, हवा की गर्मी को बढ़ा देती है.

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