'नौकरी स्थायी हो और पोस्टिंग में मनमानी बंद करो..' पटना में होम गार्ड जवानों का प्रदर्शन
Bihar Home Guard protest: अपनी मांगों को लेकर पटना में होम गार्ड जवानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : November 23, 2026 at 1:52 PM IST
पटना: राजधानी पटना में सोमवार को बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर राज्यभर के गृह रक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के अलग-अलग जिलों से हजारों की संख्या में गृह रक्षा वाहिनी के जवान गांधी मैदान में जुटे हैं. यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सभी गृह रक्षक गेट नंबर एक से निकलकर गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक कार्यालय का घेराव करने के लिए रवाना होंगे.
पटना में होम गार्ड जवानों का प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार और विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर और प्रदेश महासचिव सुदेश्वर प्रसाद ने बताया कि गृह रक्षकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
"अपनी मांगों को लेकर हमलोग महानिदेशक कार्यालय का घेराव करेंगे. यदि मांगों पर सकारात्मक पहल होती है तो वे वापस लौट जाएंगे, अन्यथा आगे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी."- सुदेश्वर प्रसाद, महासचिव, बिहार गृह रक्षा वाहिनी
क्या हैं मांगें?
समान काम के लिए समान वेतन, नौकरी स्थायी करने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, रिटायरमेंट पर आर्थिक सहायता, महिलाओं को विशेष अवकाश, भ्रष्टाचार पर रोक और ड्यूटी व पोस्टिंग में पारदर्शिता उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं. गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा.
समान काम के लिए समान वेतन
वहीं, पुलिस जिला नवगछिया के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया गया था लेकिन गृह रक्षकों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि गृह रक्षक लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं लेकिन उन्हें उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.
"हमारी मांग है कि सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही महिला गृह रक्षकों को विशेष दिनों में अवकाश देने की मांग भी उठाई गई है."- विकास कुमार, अध्यक्ष, पुलिस जिला नवगछिया
नौकरी स्थायी करने की मांग
सहरसा से प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची गृह रक्षक मीना कुमारी ने नौकरी स्थायी करने की मांग की. उन्होंने कहा कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद भविष्य को लेकर कोई निश्चितता नहीं है. वहीं, मोतिहारी के अमलेश कुमार ने ड्यूटी से हटाने और छोटी शिकायतों पर निलंबित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने वेतन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 1989 में नौकरी करने वाले गृह रक्षक और वर्तमान में सेवा दे रहे जवानों के वेतन में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है.
बिहटा में तैनात गृह रक्षक सुनील कुमार ने कहा कि गृह रक्षकों को वर्दी का सम्मान मिलना चाहिए और विभाग में उनकी समस्याओं को सुनने वाला अधिकारी होना चाहिए. उन्होंने पोस्टिंग में मनमानी बंद करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की.
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