ETV Bharat / state

'नौकरी स्थायी हो और पोस्टिंग में मनमानी बंद करो..' पटना में होम गार्ड जवानों का प्रदर्शन

पटना में होम गार्ड जवानों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना में होम गार्ड जवानों का प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार और विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर और प्रदेश महासचिव सुदेश्वर प्रसाद ने बताया कि गृह रक्षकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.