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कलेक्ट्रेट के सामने 'मैखाना' बना ऐतिहासिक तालाब, 2.54 करोड़ के सौंदर्यीकरण का खुला झोल

अब नशेड़ियों का कब्जा: आज मेरी हकीकत ऐसी है कि जानकर रूह कांप जाएगी. अब अच्छे लोग यहां आने से डरते हैं. यहां नशेड़ियों का अड्डा बन गया है. शाम होते ही अच्छे लोगों का आना बंद हो जाता है. अब मेरा यह आंगन सिर्फ असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों और जुआरियों का ठिकाना हो गया है. लोग यहां आकर शराब पीते हैं और खाली बोतलें तालाब में फेंक जाते हैं. घर की जो भी गंदगी रहती है, उसे लाकर मेरी गोद में फेंक देते हैं.

1990 तक गूंजती थीं खुशियां: एक समय था जब 1987-1990 तक लोग मुझे बहुत प्यार करते थे. मेरी गोद में रंग-बिरंगी नावें चलती थीं. स्थानीय लोगों के साथ दूर-दूर से पर्यटक जो गया शहर घूमने के लिए आते थे, वे मेरे पास जरूर आते थे और नौका विहार का आनंद लेते थे. शाम के समय लोग मेरी सीढ़ियों पर सुकून से बैठते थे. पानी और हवा की शीतलता लोगों का मन मोह लेती थी.

पानी बन गया जहरीला: जब से मीट-मछली की दुकानें खुलीं तब से उनका कचरा और दुकानों का सड़ा-गला पानी सीधे मेरी गोद में बहने लगा. शायद मुझे गंदा करने के लिए यह नाकाफी था, इसलिए शहर के कई गंदे नालों का रुख मेरी ओर कर दिया गया, ताकि गंदा पानी मेरी गोद में गिरे. देखते ही देखते सूर्य की रोशनी में चमकता मेरा पानी जहरीला और बदबूदार होने लगा.

बचे हिस्सों को भी मिटाने की कोशिश: जब एक हिस्से को मिटा दिया गया तो मैंने अपने बचे हुए हिस्से के साथ जीना सीख लिया. लेकिन विकास की भूख रखने वाले लोगों को वह भी अच्छा नहीं लगा. वे बाकी हिस्सों को भी मिटाने में लग गए. मेरे जीवन का सबसे काला अध्याय 1993-95 के बीच शुरू हुआ. तत्कालीन डीएम राजबाला वर्मा की तैनाती हुई. उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा आत्मघाती फैसला लिया, जिसने मेरी पूरी रंगत छीन ली. उन्होंने मेरे चारों ओर मीट-मछली की दुकानें खुलवा दीं.

पहचान मिटाने की पहली कोशिश: धीरे-धीरे समय बदला और फिर मेरे ऊपर इंसानों की नजर लग गई. उस नजर में मैं नहीं दिखता था, बल्कि विकास की एक भूख दिखती थी. जब शहरों का विकास और प्रशासनिक ढांचा तैयार हो रहा था, उस समय मेरे एक हिस्से को खत्म कर दिया गया. मेरे ऊपर मिट्टी भरकर आयुक्त कार्यालय खड़ा कर दिया गया. मेरी छाती पर बड़ी-बड़ी इमारतें बन गईं और मैं उसके नीचे हमेशा-हमेशा के लिए दब गया.

दर्दभरी दास्तान: मेरा सदियों पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है. दरअसल, गया शहर पहाड़ों का शहर माना जाता है. चारों ओर पहाड़ों से घिरे इस शहर में भूजल स्तर यानी वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए मेरा निर्माण कराया गया था. अंग्रेजों के द्वारा ही मुझे जीवन मिला था. ब्रिटिश काल में मेरा विशेष ख्याल रखा जाता था. उस वक्त मेरा स्वरूप विशाल था और मेरा पानी सूर्य की रोशनी में चांदी की तरह चमकता था.

गयाजी: मैं दिग्घी तालाब हूं.. कभी मुझे गया जैसे ऐतिहासिक शहर का 'हृदय स्थल' और सौंदर्य की मिसाल माना जाता था. लेकिन, आज मैं अपनी बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी पर आंसू बहा रहा हूं. आज मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग मेरे किनारे स्वच्छ हवा लेने नहीं आते. आइये मैं खुद अपनी जुबानी अपनी बर्बादी की कहानी सुनाता हूं.

कलेक्ट्रेट की नाक के नीचे नशा: मेरे ठीक बगल में जहां कभी मेरा हिस्सा था, वहां मेरे सीने पर बना आयुक्त कार्यालय, डीएम कार्यालय और एसपी कार्यालय है. गया सिविल कोर्ट भी मेरे आसपास ही है. यहां रोजाना हजारों लोग अपने काम के लिए आते हैं, लेकिन विडंबना ऐसी कि देश और कानून को चलाने वाले इन बड़े अधिकारियों के सामने खुलेआम नशाखोरी हो रही है. इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सुरक्षा के शीशे तक तोड़ डाले: मेरी सुरक्षा के लिए जो घेराबंदी की गई थी, उसे भी असामाजिक लोगों ने नहीं बख्शा. स्थानीय निवासी शंभू दास बताते हैं कि सुरक्षा के लिए लगाए गए शीशों को बदमाशों ने तोड़ दिया. अब वे इन्हीं टूटे शीशों के रास्ते बिना कोई डर के अंदर घुस जाते हैं और रातभर महफिल जमाते हैं. अब मेरी प्राचीन सीढ़ियों पर लोगों के कदम नहीं पड़ते, बल्कि गंदगी और मलबा नजर आते हैं. मेरा पानी इतना गंदा हो चुका है कि उसमें शराब की खाली बोतलें तैरती हैं.

तालाब में फेंका जा रहा कचरा (ETV Bharat)

"यहां शराब और गांजा पीने वालों का जमावड़ा रहता है. आपराधिक तत्वों का दुस्साहस है कि उन्होंने यहां लगे शीशे को तोड़ दिया. अब उसी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं. यहां बैठकर नशा करते हैं. यहां शराब पीते हैं. शराब की बोतल फेंक देते हैं, जिससे यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है." - शंभू दास, शहरवासी.

प्रबुद्ध नागरिकों की पुकार: शहर के प्रबुद्ध नागरिक आजाद रामाकांत शास्त्री मेरे हाल पर भावुक हैं. कहते हैं कि यहां नौका विहार हुआ करता था. कभी यह काफी सुंदर तालाब होता था. कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में काम से आने वाले लोगों के लिए यह तालाब दो पल सुकून देने का इकलौता जरिया था. इसे हर हाल में बचाना होगा. इसके जीर्णोद्धार की जरूरत है.

"यह महत्वपूर्ण स्थान पर है. यहां काफी दूर-दूर से लोग कलेक्ट्रेट, आयुक्त कार्यालय, एसपी ऑफिस आते हैं. दो क्षण बिताने के लिए यह एक बेहतर स्थान रहा है. आज इसे पहले की तरह बनाने की जरूरत है." - आचार्य रामाकांत शास्त्री, शहरवासी.

तालाब जा रहा नाला का गंदा पानी (ETV Bharat)

जीर्णोद्धार की जरूरत: संजय कुमार कहते हैं कि 'मेरी बनावट ऐसी है कि मुझे एक शानदार पार्क और पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है. मेरे बीच में एक टापू जैसा स्थल है, जहां अब पेड़ भी सूख गए हैं. लोग पार्क का आनंद भी नहीं ले सकते हैं. गंदगी का आलम है. इसे व्यापक जीर्णोद्धार की जरूरत है.'

सौंदर्यीकरण के नाम पर छलावा: प्राचीन चीजों के जानकार विजय कुमार मिठ्ठू बताते हैं कि वर्ष 2018 में 2 करोड़ 54 लाख की राशि से सौंदर्यीकरण का काम हुआ. किंतु काम के नाम पर सिर्फ छलावा किया गया. ऐसा कोई काम नहीं दिखा, जिसमें दो करोड़ 54 लाख रुपए खर्च होने की बात सामने आती है. वे कहते हैं कि मेरे सौंदर्यीकरण की जरूरत है, ताकि मेरी सुंदरता बरकरार रहे. यहां जो लोग आएं, वे आनंद ले सकें.

तालाब के किनारे कचरे का ढे़र (ETV Bharat)

"साल 2018 में तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी. लेकिन, सौंदर्यीकरण के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति और छलावा किया गया. धरातल पर ढाई करोड़ का कोई काम नजर नहीं आया." - विजय कुमार मिठ्ठू, इतिहास विशेषज्ञ.

जिम्मेदार मौन: जब मेरी इस गंभीर बदहाली को लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता ने नगर निगम के आयुक्त अभिषेक पलासिया से जानकारी लेनी चाही तो संपर्क नहीं हो पाया. ना ही किसी अन्य अधिकारी ने सवाल का कोई जवाब दिया. प्रशासन के इस मौन से साफ है कि उन्हें मेरी इस दुर्दशा से कोई मतलब नहीं है. ऐसा लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है.

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