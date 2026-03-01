ETV Bharat / state

कॉलेजों में आरक्षण नीति का सख्ती से हो पालन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट निर्धारण पर निर्देश जारी

बिहार उच्च शिक्षा विभाग का निर्देश ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त अंगीभूत कॉलेजों में ही बीबीए, बीसीए और बीएमएस जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से व्यावसायिक कोर्सों में नामांकन से पहले सीट निर्धारण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके. उच्च शिक्षा विभाग का निर्देश जारी: उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक एनके अग्रवाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अपने संस्थानों में संचालित किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित सीटों की संख्या का अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से कराकर विभाग को भेजें. विभाग इन प्रस्तावों की समीक्षा कर यह तय करेगा कि किस कॉलेज या विश्वविद्यालय में कितनी सीटों पर नामांकन की अनुमति दी जाए. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्थानों की क्षमता से अधिक छात्रों का प्रवेश न हो और शिक्षण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव न पड़े. कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट निर्धारण को लेकर निर्देश (ETV Bharat) आधारभूत सुविधाएं मौजूद होना जरूरी: निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन महाविद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स चलाए जा रहे हैं, वहां आवश्यक आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से मौजूद होनी चाहिए. इनमें प्रयोगशाला की व्यवस्था, कंप्यूटर सुविधा, पुस्तकालय, पर्याप्त कक्षा कक्ष और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता शामिल है.