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बिहार में गर्मी का टॉर्चर..अस्पतालों में बढ़ें मरीज, लू और AES से कैसे बचें?

बिहार में हीट वेव के कारण लू और AES का खतरा बढ़ रहा. अस्पताल में गर्मी से बीमार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

Bihar Heat Wave
बिहार में गर्मी का सितम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 8:08 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार में अप्रैल की गर्मी अभी से मई-जून जैसी महसूस हो रही है. तेज धूप और हीट वेव (Heat Wave) के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है. बीते सप्ताह, मुजफ्फरपुर के औराई निवासी नरेंद्र कुमार रोजाना की तरह काम पर निकले थे, लेकिन तेज धूप लगने के कारण वह बीमार पड़ गए. उन्हें चार दिनों तक नर्सिंग होम में भर्ती रहना पड़ा. अब डॉक्टरों ने उन्हें धूप में न निकलने की सख्त सलाह दी है.

"मैं काम के लिए निकला था, इसी दौरान तेज धूप की वजह से तबीयत बिगड़ गई. मुझे चार दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. वहां 8-9 बोतल सलाइन और इंजेक्शन लगने के बाद छुट्टी मिली. डॉक्टर ने अब एक सप्ताह की दवा के साथ बेड रेस्ट की सलाह दी है." -नरेंद्र कुमार, पीड़ित

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

35 डिग्री पहुंचा तापमान: राज्य में बदलते मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है. मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. लू और गर्म हवाओं का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है. ईटीवी भारत की टीम ने जब सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच (SKMCH) का जायजा लिया, तो आंकड़े चौंकाने वाले मिले.

ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें: जिले के सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच के ओपीडी काउंटर पर मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं. दोनों अस्पतालों में रोजाना लगभग एक हजार मरीज पहुंच रहे हैं, जो गर्मी जनित बीमारियों से पीड़ित हैं. इनमें सर्दी-खांसी के साथ-साथ हीटस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और त्वचा संबंधी बीमारियों के मरीज सबसे अधिक हैं.

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मुजफ्फरपुर में अस्पताल में मरीजों की भीड़ (ETV Bharat)

"इस समय लू (Heatstroke) का खतरा बढ़ने लगता है. हालांकि, अभी तक लू से पीड़ित कोई गंभीर मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी जरूरी है. छोटे बच्चों में लू लगने की आशंका अधिक रहती है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. फिलहाल सामान्य तौर पर गर्मी से परेशान मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं." -डॉ. ज्ञानेंदु कुमार, चिकित्सक, सदर अस्पताल

बदलते मौसम से बढ़ी परेशानी: जिले के बोचहां से इलाज कराने आए श्रवण कुमार ने बताया कि तेज धूप और मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या हो गई है. पिछले चार दिनों से वे काफी परेशान थे, जिसके बाद अब सदर अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं. उनका कहना है कि 'जिले में इन दिनों धूप की तपिश बहुत अधिक बढ़ गई है.'

बच्चों में बढ़ी उल्टी-दस्त की शिकायत: बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी की मार सिर्फ वयस्कों पर ही नहीं, बल्कि बच्चों पर भी पड़ रही है. बच्चों में तेज बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायतें अधिक देखी जा रही हैं. अपने 15 वर्षीय बेटे का इलाज कराने पहुंचे राजीव कुमार ने बताया, "मौसम बदलने के कारण बच्चे को अचानक बुखार और उल्टी-दस्त शुरू हो गए. डॉक्टरों ने उसे ओआरएस (ORS) देने और धूप से पूरी तरह बचाने की सलाह दी है."

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मुजफ्फरपुर में अस्पताल में मरीजों की भीड़ (ETV Bharat)

मई-जून में AES और लू का खतरा: अभी गर्मी की शुरुआत है, इसलिए मरीजों की संख्या रोजाना एक हजार के करीब है. जानकारों का मानना है कि मई-जून आते-आते अस्पतालों में मरीजों दो से तीन गुणा पहुंच जाता है. उस समय लू के साथ-साथ चमकी बुखार (AES) से ग्रसित मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है. बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी हीट वेव की चपेट में आ जाते हैं. इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

लू लगने का कारण: अत्यधिक गर्मी, तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण जब शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता और शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, तो उसे 'लू लगना' कहते हैं. इस मौसम में धूप में निकलने पर इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच लू लगने की संभावना सबसे अधिक होती है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

लू के लक्षण और बचाव के उपाय: लू लगने के कई प्रमुख लक्षण हैं, जिनमें तेज बुखार, उल्टी-दस्त, शरीर का अत्यधिक गर्म होना, आंखों में पीलापन और पेशाब का गाढ़ा व पीला होना शामिल है. इससे बचाव का सबसे प्रभावी तरीका सतर्कता है. डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें. सिर को सफेद कपड़े से ढककर या छाता लेकर निकलें. हमेशा पानी पीकर निकलें और साथ में पानी की बोतल जरूर रखें. ORS, लस्सी, नारियल पानी, खीरा और तरबूज का अधिक सेवन करें.

"थोड़ी सी सावधानी बरतकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है. समय-समय पर पानी पीना और धूप से खुद को बचाना बेहद जरूरी है. फल, जूस और नारियल पानी जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर को राहत मिलती है और लू का खतरा कम हो जाता है." -डॉ. ज्ञानेंदु कुमार, चिकित्सक, सदर अस्पताल

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धूप के कारण कम निकल रहे लोग (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर में AES का खतरा: मई और जून के महीनों में बढ़ती गर्मी के साथ एईएस का खतरा भी बढ़ जाता है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसके मामलों में कमी देखी गई है. जिला स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में एईएस के कुल 439 मरीज मिले थे, जिनमें से 104 की मौत हो गई थी. बाद स्थिति में सुधार हुआ: 2020 में 5, 2021 में 5, 2022 में 8 और 2023 में 14 मरीज मिले. राहत की बात यह है कि 2024 में एक भी केस सामने नहीं आया. 2025 में भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही.

क्या है AES ?: एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारी है, जिसे 'चमकी बुखार' भी कहा जाता है. यह मुख्य रूप से बच्चों के दिमाग पर असर डालती है. आमतौर पर गर्मी में फैलने वाली यह बीमारी वायरस, बैक्टीरिया, संक्रमण या कुपोषण के कारण होती है. यह एक जानलेवा बीमारी है, जिसमें समय पर इलाज न मिलने पर मौत भी हो सकती है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

एईएस के लक्षण और बचाव: शुरुआत में बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, शरीर में ऐंठन, बेहोशी और कमजोरी दिखती है. इससे बचाव के लिए बच्चों को भरपेट खाना खिलाएं, खाली पेट न सुलाएं, साफ-सफाई का ध्यान रखें और पौष्टिक भोजन दें. धूप से बचाव जरूरी है. लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं; झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें.

साफ पानी और शुद्ध आहार पर जोर: डॉक्टर ज्ञानेंदु कुमार ने साफ पानी पीने पर जोर दिया है. पानी उबालकर या फिल्टर करके पीने से जलजनित बीमारियों से बचा जा सकता है. सड़क किनारे बिकने वाले खुले खाद्य पदार्थ जैसे गोलगप्पे, चाट और आइसक्रीम से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण को बढ़ावा देते हैं.

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