9 डिग्री टेंपरेचर.. ऑपरेशन के बाद खुले बरामदे में रातभर छटपटाती रहीं महिलाएं, सोता रहा सिस्टम
दरभंगा PHC में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला आया. ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को 9 डिग्री टेंपरेचर में बरामदे में रात गुजारनी पड़ी.
Published : December 11, 2025 at 1:01 PM IST
दरभंगा: सदर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरभंगा में बंध्याकरण कराने आई किरण ने कहा कि "ऑपरेशन के बाद कोई सुविधा नहीं दी गई. खुले बरामदे में कड़ाके की ठंड के बीच यूंही छोड़ दिया गया है. पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है. मच्छरों के बीच में रात गुजारनी पड़ रही है."
कड़ाके की ठंड में दर्द से कहराती महिलाएं: ऐसे हालत से सिर्फ किरण को ही नहीं बल्कि 22 महिलाओं को गुजरना पड़ा है. ललिता देवी अपनी बेटी को लेकर ऑपरेशन कराने आई थीं. उन्होंने बताया कि "बेटी को लेकर आए थे. ऑपरेशन के बाद न तो कंबल दिया गया और न ही मच्छरदानी ही दिया गया है. घर से लाकर कंबल ओढ़ना पड़ रहा है. कचरे के पास ही चादर बिछाकर जमीन पर सोना पड़ रहा है."
"रात बैठकर काटना है. जब ओखली में सिर दे ही दिया तो क्या डरना है. आशा दीदी बोली थी दो हजार मिलेगा. अपना बेड लेकर आए हैं. कोई इंतजाम नहीं है."- सुजान देवी, मरीज की परिजन
स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल : दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत कुल 22 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें न वार्ड उपलब्ध कराया गया, न ही बेड, न कंबल और न ही गर्म कपड़ा. कड़ाके की ठंड में महिलाओं को खुले बरामदे और अस्पताल के फर्श पर सिर्फ गदा बिछाकर सुला दिया गया.
परिजनों ने क्या कहा?: परिजनों के अनुसार, ऑपरेशन होने के बाद महिलाओं को विशेष देखभाल, साफ कमरा, गर्म माहौल और मच्छरदानी जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए. स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार यह अनिवार्य है, लेकिन यहां मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं कराई गई. महिलाएं पूरी रात ठंड और दर्द से कराहती रहीं और परिजन मजबूर होकर वही दृश्य देखते रहे. अस्पताल में चाय-पानी जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं दी गई.
परिवार नियोजन कार्यक्रम ऐसे होगा सफल?: परिजनों ने कहा कि सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाना चाहती है, लेकिन अगर महिलाओं को सम्मानजनक माहौल और बुनियादी सुविधा ही नहीं मिलेगी, तो कोई भी परिवार ऑपरेशन कराने से घबराएगा. अस्पताल प्रशासन की इस उदासीनता और लापरवाही को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है. स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि क्या महिलाएं सिर्फ आंकड़ा पूरा करने का माध्यम भर हैं?
"बेड और कमरे की भारी कमी के कारण महिलाओं को गदा देकर बरामदे में रखना पड़ा. उपलब्ध संसाधनों में ही सुविधा देने की कोशिश की गई."- दीपक कुमार, प्रभारी चिकित्सक, पीएचसी सदर दरभंगा
दरभंगा में कड़ाके की ठंड: पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दरभंगा में बुधवार की रात न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया. इस हाड़ कंपाने वाली ठंड में महिलाओं को खुले बरामदे में रात गुजारनी पड़ी. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि, जब ऑपरेशन की योजना थी, तो पहले से व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई.
ये भी पढ़ें
बिहार के एक जिले में 7400 से ज्यादा HIV पॉजिटिव, क्या 'परदेश' से ला रहे AIDS?
बिहार के गांव-गांव में आयोजित हो रहे हैं सास-बहू सम्मेलन, जानिए क्यों?