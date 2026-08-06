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'BP लो था.. जांच नहीं किया.. मेरी मां मर गई' स्वास्थ्य मंत्री निशांत के सामने रोने लगा युवक

स्वास्थ्य मंत्री के जब औचक निरीक्षण में दवा से लेकर दलाली तक की मिलीं शिकायतें; मंत्री बोले- AI से हाईटेक होगा हेल्थ सिस्टम

निशांत कुमार से शिकायत करते मरीजों के परिजन
निशांत कुमार से शिकायत करते मरीजों के परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार में स्वास्थ्य विभाग की कमान बदल चुकी है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं. उनका उद्देश्य अस्पतालों की व्यवस्था सुधारना और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है. लेकिन हाल के दिनों में निरीक्षण के दौरान सामने आए दृश्य यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदल गई है?

औचक निरीक्षण में मरीजों का फूटा गुस्सा : पटना के IGIMS में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था को लेकर मरीजों और उनके परिजनों का गुस्सा खुलकर सामने आया. जैसे ही मंत्री वार्डों में पहुंचे, कई लोगों ने उन्हें घेर लिया और इलाज में लापरवाही, दवा की कमी तथा जांच में हो रही परेशानी की शिकायतें करने लगे.

औचक निरीक्षण में मरीजों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

मंत्री के सामने रो पड़ा युवक : निरीक्षण के दौरान एक युवक स्वास्थ्य मंत्री के सामने भावुक हो गया. उसने आरोप लगाया कि उसकी मां की तबीयत खराब थी, लेकिन अस्पताल में समय पर बीपी तक की जांच नहीं की गई. युवक ने रोते हुए कहा कि इलाज में लापरवाही की वजह से उसकी मां की मौत हो गई. इस दौरान अस्पताल का माहौल काफी भावुक हो गया.

महिला ने कहा- 'सर, यहां सब बाहर से खरीदना पड़ता है' : अस्पताल में एक महिला मरीज भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने रो पड़ी. उसने शिकायत की कि अस्पताल में दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं और मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के लिए भी मरीजों को निजी केंद्रों पर भेज दिया जाता है. उसने मंत्री से हाथ जोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की अपील की.

मंत्री के सामने रो पड़ा युवक
मंत्री के सामने रो पड़ा युवक (ETV Bharat)

दलाली और अव्यवस्था के भी लगे आरोप : निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों ने अस्पताल में कथित दलाली होने का भी आरोप लगाया. मरीजों का कहना था कि सरकारी अस्पताल होने के बावजूद कई सुविधाओं के लिए उन्हें निजी व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है. शिकायतों की संख्या बढ़ने लगी तो सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह स्वास्थ्य मंत्री को वहां से बाहर निकाला.

बिहार में कब बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था : इस मामले में जब खुद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से पूछा गया तो उन्होंने सुविधाओं के बारे में इतना ही कहा कि- ''सब ठीक है चल रहा है..'' लेकिन जिस तरह से निरीक्षण में खामियां सामने आ रही हैं कहीं न कहीं मंत्री को फजीहत भी उठानी पड़ रही है. हालांकि उनके निरीक्षण का असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा है.

दलाली और अव्यवस्था के भी लगे आरोप
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (ETV Bharat)

मरीजों के लिए कब होंगे इंतजाम पूरे? : शिक्षा और स्वास्थ्य जनता की सबसे बुनियादी जरूरत है. इनमें सुधार की गुंजाइश से स्वस्थ्य समाज का निर्माण होता है. लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के मामले सामने आ रहे हैं वह काफी चिंता में डालते हैं. उम्मीद करते हैं कि यह व्यवस्था जल्द से जल्द दुरूस्त हो, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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