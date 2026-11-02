बिहार के सबसे बड़े हड्डी अस्पताल में रोबोट करेगा ऑपरेशन, अब मरीज को नहीं करना पड़ेगा इंतजार
Bihar Health: बिहार सरकार का दावा है कि पटना हड्डी अस्पताल में इलाज कराने वालों को अब परेशानी नहीं होगी. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 2, 2026 at 7:47 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी में स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल (LNJP) में अपनी मां का इलाज कराने आये सारण निवासी राजकुमार ने कहा कि, उनकी मां का सड़क हादसे में हाथ की हड्डी टूट गयी. सिर में चोट लगी है. उन्होंने बताया कि, 22 अक्टूबर को अपनी मां को एडमिट कराये, लेकिन अभी तक सर्जरी नहीं हो पाई है, क्योंकि सर्जरी में लंबी लाइन है.
"यह नया सुपर स्पेशलिटी भवन बना है, लेकिन सारा बेड फंक्शनल अभी नहीं हुआ है. इस कारण अस्पताल में रोजाना 2 से 3 सर्जरी ही हो पा रही है. मां का तीन-चार रोज बाद सर्जरी होनी है. यहां ब्लड बैंक भी अभी निर्माणाधीन है. जिसके कारण इलाज कराने आने वाले मरीज और परिजनों को काफी परेशानी होती है." -राजकुमार, मरीज के परिजन
अस्पताल प्रशासन के अनुसार मरीजों को इस तरह की होने वाली परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी. एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर डॉ राकेश चौधरी ने बताया कि सरकार सर्जरी उपकरण को बढ़ाने पर जोर दे रही है और इसमें रोबोटिक इक्विपमेंट और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट शामिल है. इसी अस्पताल में दो रोबोटिक उपकरण के लिए टेंडर हो चुका है और कुछ दिनों में खरीद की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
सटीक इलाज और कम दर्द से मरीजों को राहत
इन मशीनों से मरीज के इलाज में सहूलियत होती है और कम समय में मरीज को रिकवरी मिल जाती है. इन सर्जरी में चीरा छोटा लगाया जाता है और सटीक इलाज होता है जिसमें मरीज को एंटीबायोटिक का सेवन कम करना पड़ता है और उसे दर्द भी कम होता है.
"आने वाले कुछ दिनों में यहां ऑर्थोपेडिक इलाज और सर्जरी की सभी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. इसके बाद देश का सबसे बेहतरीन हड्डी इलाज का अस्पताल बन जाएगा. उनकी यही कोशिश रहती है कि यहां जो मरीज आते हैं उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके." -डॉ राकेश चौधरी, डायरेक्टर
अस्पताल में उपलब्ध जांच सुविधाएं
ब्लड जांच से लेकर एक्स रे, सीटी स्कैन और एमआरआई की भी यहां सुविधा है. जरूरी दवाइयां भी यहां उपलब्ध हो जाती है. अस्पताल प्रशासन इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है ताकि यहां आने वाले मरीजों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आसानी से मिल सकें.
नई सर्जिकल उपकरण इकाइयों का आवंटन
इसी कड़ी में राज्य के जिला अस्पतालों में करीब 37 करोड़ रुपये की लागत से 1,947 सर्जिकल उपकरण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं. 15 अक्टूबर 2026 तक इनमें से 950 से अधिक उपकरण लगाए जा चुके हैं. बिहार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार इन संसाधनों का तेजी से विस्तार कर रही है.
स्वास्थ्य विभाग के मंत्री निशांत कुमार का कहना है कि शेष उपकरणों को भी जल्द स्थापित किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पतालों में सामान्य सर्जरी, हड्डी रोग, प्रसूति संबंधी ऑपरेशन और प्रसव कक्षों के लिए चिह्नित इन उपकरणों से सर्जरी की सुविधाओं का विस्तार करने की तैयारी है.
रेफर पर रोक लगाने की रणनीति
मुख्यमंत्री सचिवालय की समीक्षा रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं, कि सरकार का जोर केवल उपकरण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. सरकार का जोर स्थानीय स्तर पर ऑपरेशन की संख्या बढ़ाने, विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार करने और अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने पर भी है.
50 श्रेणियों के उपकरणों से ऑपरेशन थिएटर होंगे मजबूत
स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटरों की जरूरतों का आकलन करने के बाद 1,947 उपकरण इकाइयों की आवश्यकता निर्धारित की. इन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) को अधियाचना भेजी गई. अब इसी प्रक्रिया के तहत अस्पतालों में उपकरणों की स्थापना की जा रही है.
कुल उपकरण 50 श्रेणियों के हैं, जिनका इस्तेमाल सर्जरी और उससे जुड़ी चिकित्सकीय सेवाओं में किया जाना है. विभाग का उद्देश्य ऑपरेशन थिएटरों को जरूरी संसाधनों से लैस करना है, ताकि जिन मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में संभव है, उन्हें केवल आवश्यक सुविधा के अभाव में दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं करना पड़े.
चार प्रमुख क्षेत्रों में उपकरणों का आवंटन
उपकरणों के आवंटन में चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है. सामान्य सर्जरी ऑपरेशन थिएटर के लिए 529 इकाइयां निर्धारित की गई हैं. हड्डी रोग यानी ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर के लिए सबसे अधिक 772 इकाइयां चिह्नित की गई हैं. प्रसूति संबंधी ऑपरेशन थिएटर के लिए 502 और प्रसव कक्ष यानी लेबर रूम के लिए 144 उपकरण इकाइयां निर्धारित हैं.
आवंटन में ऑर्थोपेडिक क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा
इन चारों श्रेणियों में 1,947 उपकरण हुए. इस तरह कुल उपकरणों में सबसे बड़ा हिस्सा हड्डी रोग ऑपरेशन थिएटर का है, जबकि सामान्य सर्जरी और प्रसूति सेवाओं के लिए भी बड़ी संख्या में उपकरण लगाए जा रहे हैं. इससे जिला स्तर के अस्पतालों की क्षमता में भारी वृद्धि दर्ज की जाएगी.
हड्डी रोग और प्रसूति सर्जरी पर विशेष जोर
स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य सर्जरी के साथ हड्डी रोग और महिलाओं से संबंधित ऑपरेशन की सुविधाओं को भी मजबूत करने की तैयारी की है. हड्डी रोग ऑपरेशन थिएटर के लिए 772 इकाइयां निर्धारित होने से इस क्षेत्र में संसाधन बढ़ाने पर विशेष जोर दिखाई देता है. इससे स्थानीय मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्तियां
हड्डियों से जुड़ी चोटों और अन्य समस्याओं में मरीज को समय पर जांच, विशेषज्ञ परामर्श और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन की सुविधा मिलना महत्वपूर्ण होता है. उपकरणों की उपलब्धता करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञ चिकित्सक और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति कर रहा है.
महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रसूति सेवाओं का सुदृढ़ीकरण
प्रसूति ऑपरेशन थिएटर के लिए 502 और लेबर रूम के लिए 144 इकाइयां निर्धारित की गई हैं. इन सुविधाओं को मजबूत करने से प्रसव और प्रसूति संबंधी सर्जरी के दौरान जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है. विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जब प्रसव के दौरान ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में सक्षम टीम और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है.
सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधाएं भी हुईं दुरुस्त
स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सभी जिला अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन या अन्य जटिल प्रसूतियों की सुविधा उपलब्ध हैं. स्वास्थ्य व्यवस्था अब पहले से अधिक मजबूत हो रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को समय पर और सुरक्षित मातृत्व सेवाएं मिल सकेंगी.
जून में 2,428 ऑपरेशन, सितंबर में 8 हजार के पार
जिला अस्पतालों में सर्जरी की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय की स्वास्थ्य विभाग की ताजा समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जून में जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में 2,428 ऑपरेशन किए गए थे. सितंबर तक यह संख्या बढ़कर 8,000 से अधिक हो गई.
मुख्यमंत्री सचिवालय के इसी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई की जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में पहले 36 प्रकार की बीमारियों की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध थी, जो बढ़कर 45 प्रकार तक पहुंच गई है. यह सितंबर में समीक्षा रिपोर्ट आई थी. इसके बाद अक्टूबर मध्य में स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में सर्जिकल सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की.
मरीजों को मिलेंगी 76 प्रकार की सर्जरी सेवाएं
समीक्षा के बाद बताया कि 76 प्रकार की सर्जरी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विभाग काम कर रहा है. जैसे-जैसे उपकरणों की आपूर्ति हो रही है, वैसे-वैसे सर्जरी के प्रकारों को बढ़ाया जा रहा है. इसका सीधा लाभ गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों को मिल रहा है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों से मेडिकल कॉलेजों और उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के बाद से ही पूरे महकमे में तेजी देखी जा रही है.
जांच सुविधाओं और ट्रॉमा सेंटरों का सुदृढ़ीकरण
मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाओं, एनेस्थीसिया, एमआरआई और मैमोग्राफी जैसी जांच सुविधाओं का विस्तार करने पर भी जोर दिया. हड्डी रोग और न्यूरो से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटरों को मजबूत और क्रियाशील बनाने की जरूरत भी बताई. इसके बाद 15 अगस्त से इस दिशा में काम होना शुरू हो गया.
जिला अस्पतालों में 190 आईसीयू और 120 वेंटिलेटर बेड
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वर्तमान में राज्य के जिला अस्पतालों में वर्तमान में 190 आईसीयू बेड और 120 वेंटिलेटर बेड कार्यरत हैं. सभी जिला अस्पतालों में 24×7 आपातकालीन सेवाओं के साथ मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर जांच एवं उपचार के लिए ट्रायज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.
गंभीर मरीजों की पहचान के लिए ट्रायज व्यवस्था
ट्रायज के तहत अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की स्थिति का आकलन कर यह तय किया जाता है कि किसे तत्काल उपचार की जरूरत है. गंभीर मरीजों की पहचान और समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इससे आपातकालीन मामलों में मरीजों की जान बचाना आसान होगा.
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बिहार के लोगों को इलाज के लिए अनावश्यक रूप से दूर न जाना पड़े. जिला अस्पतालों में बेहतर उपकरण, सक्षम चिकित्सकीय टीम और जरूरी सर्जरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो मरीजों को अपने ही जिले में उपचार मिल सकेगा.
"इससे मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली परेशानी तथा अतिरिक्त खर्च को कम करने में मदद मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो. विभाग इसके लिए व्यवस्था को पारदर्शी बना रहा है." -निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य
उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने की यह पहल मरीजों को उनके नजदीक बेहतर इलाज उपलब्ध कराने, सर्जरी सेवाओं की क्षमता बढ़ाने और अनावश्यक रेफरल कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस नीति से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था का कायाकल्प होगा.
ये भी पढ़ें:
निशांत कुमार ने किया LNJP अस्पताल का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
दो दिन से X-Ray के लिए बैठी थी बुजुर्ग...निशांत के पहुंचते ही मचा हड़कंप, सिविल सर्जन पर कार्रवाई
दुनिया के हर 4 में से एक डॉक्टर रिटायरमेंट के करीब; 2030 तक 1.11 करोड़ हेल्थ वर्करों की होगी क्राइसिस