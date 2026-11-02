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बिहार के सबसे बड़े हड्डी अस्पताल में रोबोट करेगा ऑपरेशन, अब मरीज को नहीं करना पड़ेगा इंतजार

पटना हड्डी अस्पताल ( ETV Bharat )

"यह नया सुपर स्पेशलिटी भवन बना है, लेकिन सारा बेड फंक्शनल अभी नहीं हुआ है. इस कारण अस्पताल में रोजाना 2 से 3 सर्जरी ही हो पा रही है. मां का तीन-चार रोज बाद सर्जरी होनी है. यहां ब्लड बैंक भी अभी निर्माणाधीन है. जिसके कारण इलाज कराने आने वाले मरीज और परिजनों को काफी परेशानी होती है." -राजकुमार, मरीज के परिजन