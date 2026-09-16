डॉ. प्रभात के इंतजार में है बिहार का यह अस्पताल, कब आएंगे तारणहार?
शिवहर जिले का यह उपस्वास्थ्य केंद्र वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की याद दिलाता है. पढ़ें, सुमित सिंह की रिपोर्ट
Published : September 16, 2026 at 10:54 AM IST
शिवहर: सर्दी-खांसी और बुखार से पीड़ित ज्योति कुमारी उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं, इस आशा में कि दवा मिल जाएगी तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी. जब ज्योति अस्पताल पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लटका है. अस्पताल के बाहर गाय-भैंस और बकरियां बंधी हैं. न कोई डॉक्टर और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी दिखा, जिससे वह सर्दी-खांसी और बुखार की दवा मांग सकें. ज्योति कुमारी का कहना है कि यह उपस्वास्थ्य केंद्र कम और मवेशी केंद्र ज्यादा लगता है.
याद आया 'ग्राम चिकित्सालय'
दरअसल, इस अस्पताल की स्थिति बिलकुल वैसी ही है, जैसी अमेजन प्राइम वीडियो पर आई एक वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' सीजन-1 की है. इस सीरीज में भटकंडी नामक गांव में एक पीएचसी होता है, जहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं होती है. अस्पताल परिसर में एक ग्रामीण धान की खेती करता है. अस्पताल का कंपाउंडर 'फुटानी' (आनंदेश्वर द्विवेदी) अस्पताल की दवाएं दुकानदार और निजी डॉक्टर के यहां बेच देता है.
ग्राम चिकित्सालय-2
शिवहर जिले के कटसड़ी अंतर्गत फूलकहां पंचायत के उपस्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी बिलकुल ऐसी ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि वेब सीरीज में धान की खेती होती है और इस अस्पताल के परिसर में मवेशी बांधी जाती हैं. महुआवां गांव से पहुंचीं ज्योति कुमारी कहती हैं कि यह व्यवस्था लंबे समय से है. इससे पहले भी वह कई बार आ चुकी हैं. हर बार यही स्थिति रहती है.
"हमेशा की तरह न कोई डॉक्टर मिला, न नर्स, न दवा देने वाला कोई कर्मी. यह कोई नई बात नहीं है. पहले भी कई बार आ चुकी हूं. हर बार यही बदहाली देखी है. इस बार तो अस्पताल का बोर्ड तक फटा हुआ मिला. ताला अक्सर बंद ही रहता है. कभी-कभार खुलता भी है तो कुछ समय के लिए." -ज्योति कुमारी, महुआवां गांव निवासी
मरीज को गोबर का दर्शन
फूलकहां उपस्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का जीता-जागता उदहरण है. दिन के उजाले में भी यहां डॉक्टर और नर्स का कहीं अता-पता नहीं होता. दवा काउंटर सूना पड़ा रहता है, अस्पताल कर्मी नदारद रहते हैं, और अस्पताल के मुख्य द्वार पर मरीजों की जगह मवेशी बांधे जाते हैं. हालात इतने बदतर हैं कि मरीजों को गोबर पर पैर रखकर अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है.
डॉक्टर हैं भी या नहीं?
ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में जब संवाददाता ने स्थानीय निवासी सुरेश चौधरी से इस अस्पताल के बारे में पूछा तो वे गुस्सा हो गए. उन्होंने कहा कि इस उपस्वास्थ्य केंद्र पर इलाज नाम की कोई चीज नहीं होती. डॉक्टर के आने का कोई तय समय नहीं, यहां तक कि डॉक्टर मौजूद हैं या नहीं, इसका किसी को पता नहीं. दिन में जब डॉक्टर नदारद रहते हैं, तो रात में उनके मिलने का सवाल कहां उठता है.
"अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है. मठ की जमीन पर बनी कच्ची राह भी बदहाल पड़ी है. आशा कार्यकर्ता भी शायद ही कभी नजर आती हैं. पिछले सात वर्षों से केंद्र की यही दुर्दशा बनी हुई है." -सुरेश चौधरी, स्थानीय
डॉक्टरों और स्टाफ की कमी
पीएचसी स्तर पर कम से कम 2 डॉक्टरों की तैनाती अनिवार्य है. इसके साथ 3 नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 क्लर्क और 1 आदेशपालक होने चाहिए. सीएचसी स्तर पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. वहां 2 डॉक्टरों के अलावा 4 स्टाफ नर्स तैनात होनी ही चाहिए. लेकिन यहां की स्थिति बिल्कुल अलग है.
तीस साल का लंबा इंतजार
हैरानी की बात है कि 1990 में फुलकाहां सीएचसी के भवन की नींव पड़ी थी, लेकिन निर्माण आधे रास्ते में ही दम तोड़ गया. पूरे तीस साल बाद 2020 में भवन बनकर तैयार हुआ. अस्पताल तो बन गया, लेकिन पिछले 6 सालों में कुछ नहीं बदला. सोचिए 30 लाख रुपये की लागत और तीस साल का इंतजार, और इलाज के नाम पर गाय-भैंस का गोबर है.
लंबे समय से बंद पड़ा अस्पताल
ग्रामीण विनोद पासवान ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है, अस्पताल की व्यवस्था ऐसी ही चली आ रही है. जिस केंद्र को हर वक्त इलाज के लिए खुला रहना चाहिए, वह महीनों, कभी 6 तो कभी 8 महीने तक बंद पड़ा रहता है. कभी-कभार दो घंटे के लिए कोई स्टाफ झांक जाता है, बाकी समय केंद्र भगवान भरोसे रहता है. कभी-कभी दवा का काउंटर खुलता है, लेकिन ज्यादातर बंद ही रहता है.
"केंद्र परिसर में न रोशनी, न पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. जो चापाकल है भी, वह परिसर के बाहर पीछे बिना किसी रास्ते के पड़ा है. आसपास हर तरफ मवेशी बंधी नजर आती हैं. मानो यह अस्पताल नहीं, कोई पशुशाला हो." -विनोद पासवान, स्थानीय
अधिकारी अनजान या लापरवाह?
वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय में स्वास्थ्य पदाधिकारी बाबू साहेब (दिनेश लाल यादव निरहुआ), भटकंडी के अस्पताल को दवा की सप्लाई नहीं करते. करते भी हैं तो कम मात्रा में जिसे 'फुटानी' बेच देता है. लेकिन शिवहर जिले की फुलकहां पंचायत के अस्पताल में तो डॉक्टर या कोई कंपाउंडर ही नहीं है तो फिर दवा कौन देगा? सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नहीं जाते, इसकी जानकारी सिविल सर्जन को भी नहीं है.
"ग्रामीण इलाकों में तैनात कर्मी इस हद तक लापरवाह होंगे, उन्होंने सोचा नहीं था. जल्द जांच कराकर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा. जो भी इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी." -डॉ. आरके सिंह, सिविल सर्जन, शिवहर
दवा और जांच के दावे
डुमरी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक संजय कुमार की मानें तो किसी भी अस्पताल में कम से कम 151 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होना अनिवार्य है. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत 14 प्रकार की जांचें अनिवार्य हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाओं को भी रेखांकित किया, जिनके बिना कोई भी अस्पताल अधूरा है. अस्पताल की ये जरूरी सुविधाएं इस प्रकार हैं.
अस्पताल की बुनियादी जरूरतें
- पेयजल की समुचित व्यवस्था.
- नियमित बिजली आपूर्ति.
- मरीजों के बैठने का उचित स्थान.
- मरीज शेड की व्यवस्था.
- महिला-पुरुष के लिए अलग शौचालय.
- दवा काउंटर का सुचारू संचालन.
एक प्रखंड में तीन अस्पताल
नियमतः एक प्रखंड में एक पीएचसी होनी चाहिए, लेकिन डुमरी में यह संख्या तीन है. इसमें रामबन, जहांगीरपुर और लालगढ़ शामिल हैं. एक पीएचसी को अपग्रेड कर सीएचसी का दर्जा दे दिया गया है. फाइलों में तरक्की दर्ज हो चुकी है और मुहर भी लग चुकी है. लेकिन दर्जा बदलने के साथ जो जिम्मेदारी आती है, उसका क्या?
बदला दर्जा पर सुविधाएं गायब
नियम साफ कहता है कि अपग्रेड हो चुके ऐसे केंद्र में 30 बेड का अस्पताल अनिवार्य रूप से खड़ा होना चाहिए. तीन पीएचसी, एक अपग्रेडेशन और सवाल अब भी वही है. जब दर्जा बदल गया तो सुविधाएं कब बदलेंगी?
तारणहार का इंतजार
अब इस अस्पताल को भी वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय वाले डॉ. प्रभात उर्फ डॉक्टर साहब (अमोल पाराशर) की जरूरत है, जिसने अस्पताल परिसर में लगी धान की फसल कटवाकर उसे सुंदर बनवाया और इलाज की व्यवस्था करायी. अब देखना होगा कि सिविल सर्जन का यह आश्वासन महज कागजी बयान बनकर रह जाता है या फूलकहां पंचायत के ग्रामीणों को आखिरकार एक चलता-फिरता अस्पताल नसीब होता है.
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