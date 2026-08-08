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जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, दरभंगा एम्स और नए मेडिकल कॉलेजों के प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दिल्ली में मुलाकात की. पढ़ें रिपोर्ट- अविनाश कुमार

जेपी नड्डा से मुलाकात करते निशांत कुमार
जेपी नड्डा से मुलाकात करते निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 7:02 PM IST

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दिल्ली/पटना : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पदभार संभालने के बाद आज पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है. इस शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के समग्र विकास, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और राज्य के नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई.

''आज मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से मिला. इनसे बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तृत चर्चा हुई. बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए केंद्र से भी सहयोग मिल रहा है.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

जेपी नड्डा से मिले निशांत कुमार (ETV Bharat)

केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर : इस बैठक में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और बिहार सरकार के बीच बेहतर आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर विशेष सहमति बनी. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे वर्तमान कार्यों और अपनी भविष्य की प्राथमिकताओं से केंद्रीय मंत्री को विस्तार से अवगत कराया, ताकि जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई गति दी जा सके.

जेपी नड्डा का बिहार से पुराना और गहरा नाता : केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बिहार से विशेष और बेहद भावुक संबंध रहा है, क्योंकि उनका जन्म पटना में ही हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई भी पटना से ही पूरी की है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा का हमेशा से काफी अच्छा तालमेल रहा है और अब नीतीश कुमार के बेटे व बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के साथ हुई इस गर्मजोशी भरी मुलाकात को उसी मजबूत राजनीतिक रिश्ते के अगले अध्याय के रूप में देखा जा रहा है.

दरभंगा एम्स और नए मेडिकल कॉलेजों को मिलेगी रफ्तार : इस उच्च स्तरीय मुलाकात को बिहार की चरमराती स्वास्थ्य सेवा में बड़े सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. वर्तमान में बिहार में दूसरे एम्स यानी दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके साथ ही राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है, जिसके तहत कई नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं.

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