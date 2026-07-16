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मरीजों के लटके ऑपरेशन पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सख्त, अस्पतालों की सुविधा बढ़ाने के दिए निर्देश

निशांत का सख्त संदेश- लंबित सर्जरी जल्द पूरी करने के निर्देश ( ETV Bharat )