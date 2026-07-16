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मरीजों के लटके ऑपरेशन पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सख्त, अस्पतालों की सुविधा बढ़ाने के दिए निर्देश

निशांत कुमार ने बिहार में लंबित पड़ी सर्जरी को लेकर चिंता जताई और सख्त निर्देश दिया कि जल्द उन्हें पूरा करें. पढ़ें पूरी खबर-

निशांत का सख्त संदेश- लंबित सर्जरी जल्द पूरी करने के निर्देश
निशांत का सख्त संदेश- लंबित सर्जरी जल्द पूरी करने के निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 8:36 AM IST

5 Min Read
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पटना : बिहार सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और मरीज केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को राजधानी पटना के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के प्राचार्यों, अधीक्षकों और निदेशकों के साथ मैराथन समीक्षा बैठक की. बैठक में मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज, लंबित सर्जरियों के शीघ्र निष्पादन, कैंसर की शुरुआती जांच, इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार और अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए.

लंबित सर्जरी जल्द पूरी करने के निर्देश : बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने जिलों के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में लंबित सर्जरियों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन अस्पतालों में ऑपरेशन लंबित हैं, वहां के मरीजों की सर्जरी जरूरत पड़ने पर आईजीआईएमएस, एम्स और मेदांता जैसे संस्थानों में कराई जाए. सभी मेडिकल कॉलेजों को शुक्रवार तक लंबित सर्जरियों की अद्यतन वेटिंग लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि विशेष अभियान चलाकर मरीजों को जल्द राहत दी जा सके.

लंबित सर्जरी जल्द पूरी करने के निर्देश
निशांत का सख्त संदेश- लंबित सर्जरी जल्द पूरी करने के निर्देश (ETV Bharat)

कैंसर की शुरुआती पहचान पर विशेष फोकस : बैठक में कैंसर की समय पर पहचान और रोकथाम को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि सामान्य स्वास्थ्य जांच के दौरान सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग को बढ़ावा दिया जाए. साथ ही बीपी, शुगर और अन्य गैर-संचारी रोगों से पीड़ित लोगों की भी कैंसर जांच सुनिश्चित की जाए. इस अभियान में राज्य की लगभग एक लाख आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई.

''बिहार के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर बाहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं. इसके लिए आवश्यक व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए, ताकि गंभीर मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम पड़े. किसी भी मरीज की सर्जरी अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगा नया स्वरूप : बैठक में इमरजेंसी सेवाओं को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया. स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर विकसित करने की बात कही, जिसके माध्यम से किसी भी समय यह जानकारी मिल सके कि राज्य के किस अस्पताल में कितने इमरजेंसी बेड उपलब्ध हैं. इससे आपातकालीन मरीजों को समय पर उचित अस्पताल में भर्ती कराने में आसानी होगी.

आधुनिक मशीनें और बेहतर सुविधाओं पर जोर : स्वास्थ्य मंत्री ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और आधुनिक मशीनों से लैस करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नई तकनीक और बेहतर संसाधनों के माध्यम से मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. बैठक में अस्पतालों में उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं और उपचार व्यवस्था के विस्तार की भी समीक्षा की गई.

आयुष्मान और मुख्यमंत्री सहायता कोष का अधिक उपयोग : बैठक में मुख्यमंत्री सहायता कोष और आयुष्मान भारत योजना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की महंगी और जटिल सर्जरी भी बिना वित्तीय बाधा के कराई जानी चाहिए. इसके लिए अस्पतालों को दोनों योजनाओं का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए गए.

अस्पतालों में डिस्प्ले बोर्ड और स्टाफ की कमी होगी दूर : मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए सभी अस्पतालों के बाहर बड़े और स्पष्ट डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए. इन बोर्डों पर अस्पताल में उपलब्ध विभागों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं और सर्जरी संबंधी सेवाओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी. इसके साथ ही ओटी असिस्टेंट, ओटी तकनीशियन, डाटा ऑपरेटर तथा मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया गया.

नियमित मॉनिटरिंग से बेहतर होगी स्वास्थ्य व्यवस्था : बैठक के अंत में स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि बिहार के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाएगा और मरीजों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध इलाज उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगा, ताकि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अधिक पारदर्शी, प्रभावी और मरीजों की जरूरतों के अनुरूप बन सकें.

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