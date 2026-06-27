'हमारे विभाग में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं', एनपी सिंह के इस्तीफे पर निशांत कुमार का सख्त संदेश
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं. उनका साफ कहना है कि यदि कोई अनियमितता होगी तो कार्रवाई तय है.
Published : June 27, 2026 at 6:26 PM IST
पटना : बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के प्रिंसिपल नरेन्द्र प्रताप सिंह पर एक्शन और उसके बाद त्यागपत्र का मामला तूल पकड़ लिया है. इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की नीति पूरी तरह स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन या भ्रष्ट व्यक्ति के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है. आगे भी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस तरह की अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है.
निशांत कुमार का सख्त संदेश : पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य पर एक्शन के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का पहला बयान सामने आया है. निशांत ने कहा कि आगे भी कार्रवाई होगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें प्राचार्य का पक्ष भी सुना जाएगा.
''हमारे विभाग में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा. आगे भी अस्पतालों का निरीक्षण जारी रहेगा और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
'अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण करेंगे' : निशांत कुमार ने कहा कि 23 जून को निरीक्षण के दौरान PMCH के प्राचार्य अस्पताल से अनुपस्थित थे. उन्हें पहले से मेरे दौरे की जानकारी थी, फिर भी वे नहीं पहुंचे. न कोई सूचना दी, न नोटिस और न ही मेरे फोन का जवाब दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि वह आने वाले दिनों में राज्य के अन्य अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण करेंगे. उनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो.
"मैंने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है. समिति उनके पक्ष को भी सुनेगी और यह पता लगाएगी कि आखिर उस दिन वह अस्पताल में क्यों नहीं थे. लेकिन यह भी सच है कि उन्हें मेरे आने की पूरी जानकारी थी, फिर भी वह अस्पताल नहीं पहुंचे."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
NP सिंह ने रखी अपनी बात : दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने एनपी सिंह को हटाकर डॉ गीता सिंह को पीएमसीएच के प्राचार्य का प्रभार दिया, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप को बेतिया मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित कर दिया. जिस प्रकार से यह पूरा मामला सामने उसके बाद नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा दिया. साथ ही आगे की लड़ाई लड़ने की बाद कही. नरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि उनके पेट पर खौलता हुआ पानी गिर गया था, जिससे वह जख्मी हो गए थे. हालांकि अगले दिन उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. इसी कारण उन्होंने अपना त्यापत्र दे दिया.
क्या है पूरा मामला? : दरअसल, 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच के निरीक्षण और एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. उस दौरान प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह अस्पताल में मौजूद नहीं थे. विभाग का आरोप है कि उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी, जबकि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी पहले से थी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें प्राचार्य पद से हटाते हुए डॉ. गीता सिन्हा को अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया. वहीं, डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ओर से सफाई पेश की और खुद के उसे दिन जख्मी होने की बात कही थी, जिसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री ने अपना पक्ष सार्वजनिक किया है.
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