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'हमारे विभाग में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं', एनपी सिंह के इस्तीफे पर निशांत कुमार का सख्त संदेश

पटना : बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के प्रिंसिपल नरेन्द्र प्रताप सिंह पर एक्शन और उसके बाद त्यागपत्र का मामला तूल पकड़ लिया है. इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की नीति पूरी तरह स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन या भ्रष्ट व्यक्ति के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है. आगे भी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस तरह की अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है.

निशांत कुमार का सख्त संदेश : पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य पर एक्शन के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का पहला बयान सामने आया है. निशांत ने कहा कि आगे भी कार्रवाई होगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें प्राचार्य का पक्ष भी सुना जाएगा.

''हमारे विभाग में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा. आगे भी अस्पतालों का निरीक्षण जारी रहेगा और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

'अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण करेंगे' : निशांत कुमार ने कहा कि 23 जून को निरीक्षण के दौरान PMCH के प्राचार्य अस्पताल से अनुपस्थित थे. उन्हें पहले से मेरे दौरे की जानकारी थी, फिर भी वे नहीं पहुंचे. न कोई सूचना दी, न नोटिस और न ही मेरे फोन का जवाब दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि वह आने वाले दिनों में राज्य के अन्य अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण करेंगे. उनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो.

"मैंने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है. समिति उनके पक्ष को भी सुनेगी और यह पता लगाएगी कि आखिर उस दिन वह अस्पताल में क्यों नहीं थे. लेकिन यह भी सच है कि उन्हें मेरे आने की पूरी जानकारी थी, फिर भी वह अस्पताल नहीं पहुंचे."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार