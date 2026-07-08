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दो दिन से X-Ray के लिए बैठी थी बुजुर्ग...निशांत के पहुंचते ही मचा हड़कंप, सिविल सर्जन पर कार्रवाई

डॉक्टरों को ड्रेस कोड का निर्देश: निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने पाया कि कई डॉक्टर बिना एप्रन के ही ड्यूटी कर रहे थे. इस लापरवाही पर उन्होंने डॉक्टरों को निर्धारित ड्रेस कोड का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी. स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी.

कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश: अस्पताल में जांच व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कड़े कदम उठाए हैं. उन्होंने लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी प्रस्ताव विभाग को भेजने को कहा. मंत्री ने अस्पताल के निदेशक डॉ. राकेश कुमार चौधरी को सभी कमियों को तत्काल दूर करने का अल्टीमेटम दिया.

सफाई व्यवस्था पर नाराजगी: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी और पुरुष शौचालय का निरीक्षण किया. कई जगहों पर गंदगी देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई. मरीजों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और पैथोलॉजी जांच में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए उन्होंने पैथोलॉजी विभाग को 24 घंटे चलाने का आदेश दिया.

मरीजों से जाना हालचाल: स्वास्थ्य मंत्री ने अपने निरीक्षण की शुरुआत सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर से की. वहां उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका कुशलखेम जाना. इसके साथ ही उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल की सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया. उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनकर साफ-सफाई सुधारने के निर्देश दिए.

बुजुर्ग महिला की तुरंत मदद: निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में एक बेहद भावुक पल देखने को मिला. भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग महिला ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को नाम से आवाज लगाई. महिला ने बताया कि वह कल से एक्स-रे कराने के इंतजार में परेशान बैठी है. मंत्री ने तुरंत आगे बढ़कर खुद बुजुर्ग महिला की मदद की.

पटना: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि भी मौजूद रहे. मंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ-सफाई और उपचार व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की.

अस्पताल प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक: निरीक्षण के आखिरी चरण में स्वास्थ्य मंत्री निशांत और स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने अस्पताल के निदेशक के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक के दौरान अस्पताल में मिली विभिन्न कमियों, मरीजों की शिकायतों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी किल्लत के मुद्दे पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई.

रिक्त पदों की सूची मांगी: स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के निदेशक को सभी अनियमितताओं को तुरंत दूर करने का कड़ा निर्देश दिया. उन्होंने अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जरूरी स्वास्थ्यकर्मियों के खाली पदों की पूरी लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के लिए कहा है ताकि बहाली हो सके.

अनुपस्थित डॉक्टर को शो-कॉज: अस्पताल से बिना किसी सूचना के गायब मिले वरिष्ठ सर्जन डॉ. आर.के. रौशन पर मंत्री ने तत्काल एक्शन लिया. स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें खुद फोन किया लेकिन डॉक्टर का जवाब संतोषजनक नहीं था. इस बड़ी लापरवाही को देखते हुए विभाग की तरफ से डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस यानी शो-कॉज जारी किया गया है.

अस्पताल में उपस्थिति पंजी देखते निशांत कुमार (ETV Bharat)

बाहरी जांच लिखने पर कार्रवाई: मरीजों के परिजनों की शिकायत पर अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉ. श्याम किशोर के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है. डॉक्टर द्वारा मरीज के पर्चे पर बाहर से जांच कराने की बात लिखने को स्वास्थ्य मंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया. इस मामले को लेकर डॉक्टर से तुरंत लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है.

अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण: इस महत्वपूर्ण औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि मुख्य रूप से मौजूद रहे. उनके साथ बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक सुब्रत कुमार सेन और स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव कौशलेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे. एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक डॉ. राकेश कुमार चौधरी समेत स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे.

नया अस्पताल भवन 2026 तक तैयार: स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल परिसर में बन रहे 400 बेड वाले नए अस्पताल भवन का भी बारीकी से जायजा लिया. बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि इस नए आधुनिक भवन का निर्माण कार्य अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा. सितंबर 2026 से इसे आम जनता के लिए पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा.

अस्पताल का किचन देखते निशांत कुमार (ETV Bharat)

भोजन की गुणवत्ता की जांच: निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अचानक मरीजों को भोजन देने वाली कैंटीन में पहुंच गए. उन्होंने वहां खाने की स्वच्छता, गुणवत्ता और वितरण के तरीकों की जांच की. मंत्री ने साफ निर्देश दिया कि मरीजों को मेन्यू के हिसाब से पूरी तरह से स्वच्छ, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन समय पर ही परोसा जाए.

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