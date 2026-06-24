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निशांत पहुंचे PMCH तो गायब थे प्रिंसिपल.. मरीजों का लिया हाल, व्यवस्था देख बोले- होगा एक्शन

निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके परिजनों से भी स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की. इस दौरान कई लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं. कुछ मरीजों ने आरोप लगाया कि कई जांच और दवाओं के लिए उन्हें अस्पताल के बाहर जाना पड़ता है.

स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और स्वास्थ्य सचिव को मामले की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी कहा कि किसी अधिकारी की अनुपस्थिति से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है.

स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण: मंत्री ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी का अनुपस्थित रहना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में खुद कार्रवाई करेंगे.

उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने करीब दो घंटे तक अस्पताल परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने रेडियोलॉजी विभाग, शिशु रोग विभाग, डायलिसिस यूनिट, इमरजेंसी सेवा और दवा भंडार का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जब अस्पताल के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी नहीं मिली तो अधिकारियों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन पर भी बात नहीं हो सकी.

पीएमसीएच में निशांत कुमार: दरअसल, पीएमसीएच के टावर-दो के प्रथम तल पर रेडियोलॉजी विभाग को स्थानांतरित किया गया है. यहां मरीजों के लिए अत्याधुनिक जांच सुविधाएं शुरू की गई हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने नई व्यवस्था का उद्घाटन किया. इस विभाग में अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्स-रे और कलर डॉप्लर जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. अस्पताल प्रशासन का दावा है कि इन सेवाओं के एक ही परिसर में उपलब्ध होने से मरीजों को जांच के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा.

पटना: बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में उस समय हलचल मच गई, जब मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे और अस्पताल के प्राचार्य ही मौके पर अनुपस्थित मिले. मंत्री ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई.

मरीजों से व्यवस्था के बारे में पूछा: वहीं, कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर में दलालों की सक्रियता और बिना पैसे कई काम नहीं होने जैसी शिकायतें भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखीं. एक मरीज ने बताया कि सामान्य एक्स-रे जैसी जांच के लिए भी निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है. मंत्री ने मरीजों से आयुष्मान कार्ड को लेकर भी सवाल पूछा

मरीजों ने की शिकायत: मरीजों की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया. उन्होंने कहा कि अस्पताल में यदि किसी प्रकार की अनियमितता, दलाली या मरीजों के शोषण की शिकायत मिलती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा. सभी शिकायतों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मरीज की परिजन से बातचीत करते निशांत कुमार (ETV Bharat)

रेफर करने की प्रक्रिया चिंताजनक: निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कई बार जिलों से मरीजों को बिना समुचित चिकित्सा मूल्यांकन के सीधे पीएमसीएच भेज दिया जाता है, जिससे यहां अनावश्यक दबाव बढ़ता है. अब जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को पहले अपने स्तर पर उपचार की पूरी कोशिश करनी होगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल आवश्यकता होने पर ही मरीजों को उच्च संस्थानों में रेफर किया जाएगा. साथ ही, रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल को पीएमसीएच प्रशासन से संपर्क कर बेड और इलाज की उपलब्धता की जानकारी भी सुनिश्चित करनी होगी.

आवश्यक कदम उठाए जाएंगे: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. नई जांच सुविधाओं की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीएमसीएच सहित राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

"पीएमसीएच प्रिंसिपल साहब गायब मिले. निरीक्षण के दौरान हमने फोन से संपर्क करने की कई बार कोशिश किया लेकिन कॉल नहीं उठाया. किसी को चार्ज देकर भी नहीं गया है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे. आगे भी सुविधा को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी मरीज यहां आए हैं, वे खुश और स्वस्थ होकर जाएं. अनियमितता और भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

क्या बोले श्रवण कुमार?: स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण और एक्शन पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो भी खामियां पाई गई है, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. जो भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ जरूरी कड़ी कार्रवाई होगी.

"निशांत कुमार जब औचक निरीक्षण के लिए गए और जो-जो खामियां उन्होंने पाई, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. अपने विभाग के अधिकारियों के कामयाबी ना कामयाबी की समीक्षा करना और अगर कही दिक्कत है तो उसे दूर करना उनका काम है."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग

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