पटना को मिला हाईटेक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मंत्री निशांत बोले- हर अस्पताल की गतिविधियों पर कैमरों से होगी निगरानी
बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में निशांत कुमार लगे हुए हैं. इसी कड़ी में उन्होंने हाईटेक शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया.
Published : June 29, 2026 at 9:05 PM IST
पटना : पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या-38 में सोमवार को लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की नई सौगात मिली. पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित हाईटेक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया. करीब 1.16 करोड़ रुपये की लागत से बने इस केंद्र में प्राथमिक उपचार से लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक की व्यापक व्यवस्था की गई है.
पटना के सबसे बड़े शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन : अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्वास्थ्य केंद्र में कुल 12 कमरे, एक बड़ा बहुउद्देश्यीय हॉल और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए छह बेड की व्यवस्था की गई है. यहां मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए नियमित ओपीडी सेवा उपलब्ध रहेगी. साथ ही गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, बच्चों के नियमित टीकाकरण, ईसीजी जांच और नेत्र परीक्षण जैसी सुविधाएं भी लोगों को एक ही परिसर में मिल सकेंगी.
निशांत ने दिखाई अपनी आंख : उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वयं अपनी आंखों की जांच भी कराई. निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. उन्होंने बताया कि केंद्र में दो एमबीबीएस चिकित्सकों, पांच एएनएम, एक लैब तकनीशियन, एक फार्मासिस्ट और एक डाटा ऑपरेटर की तैनाती की गई है, ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
''यहां हमने 2 बेड के PHC का उद्घाटन किया है. यहां 10 डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं. जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है. बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री
पांच ट्रॉमा सेंटर विकसित करने की योजना : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि बिहार में लेवल-3 के 11 ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं. इसके अलावा पूरे राज्य को पांच जोन में विभाजित कर लेवल-2 के पांच ट्रॉमा सेंटर विकसित करने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके.
निशांत ने लक्ष्य को किया निर्धारित : निशांत कुमार ने कहा कि राजधानी के एलएनजेपी अस्पताल में 400 बेड का अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स इंजरी सुपर स्पेशियलिटी सेंटर तैयार किया जा रहा है. वहीं, पीएमसीएच में 500 बेड की क्षमता वाले न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी इमरजेंसी ब्लॉक को सितंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अधिकतम अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों.
'स्वास्थ्यकर्मियों की कमी बड़ी चुनौती' : इस दौरान निशांत कुमार ने स्वीकार किया कि राज्य में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है. हालांकि उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार नई भर्तियां भी निकाली जाएंगी. उन्होंने बताया कि बिहार के लगभग 15700 स्वास्थ्य संस्थानों में कैमरे के माध्यम से आधुनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की जा रही है.
''सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में विशेष सॉफ्टवेयर से जुड़े कैमरे लगाए जा रहे हैं. इन कैमरों के माध्यम से यह निगरानी की जाएगी कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कब अस्पताल पहुंचते हैं, कितनी देर तक सेवाएं देते हैं और ओपीडी में कितने मरीजों का उपचार किया गया. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि की रिपोर्टिंग होगी और उसका सीधा मॉनिटरिंग पटना स्थित स्वास्थ्य भवन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री
आज पटना के दरियापुर भट्ठी में मैंने नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। अब इस स्वास्थ्य केंद्र से स्थानीय लोगों को उनके निकट ही गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, यही मेरा प्रयास रहेगा।… pic.twitter.com/ytYGJ6ffoT— Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) June 29, 2026
'20 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन तैयार' : वहीं, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार इस भवन को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है. इसके संचालन की जिम्मेदारी अब स्वास्थ्य विभाग के पास होगी. उन्होंने बताया कि राजधानी के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 20 अन्य शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन भी तैयार हो चुके हैं और उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है.
''राज्य सरकार का लक्ष्य नागरिकों को उनके घरों के नजदीक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. इसी उद्देश्य के तहत आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, ताकि शहरी आबादी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके.''- नीतीश मिश्रा, मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
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