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पटना को मिला हाईटेक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मंत्री निशांत बोले- हर अस्पताल की गतिविधियों पर कैमरों से होगी निगरानी

उद्घाटन करने पहुंचे निशांत कुमार ( ETV Bharat )