'डॉक्टर, नर्स की होगी निगरानी, बिहार के अस्पतालों में लगेंगे CCTV', एक्शन में मंत्री निशांत कुमार
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक्शन में मोड में हैं. कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाएंगे और पटना से मॉनिटरिंग करेंगे. पढ़ें खबर
Published : July 1, 2026 at 4:15 PM IST
पटना : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ के गायब होने की मिल रही शिकायत से परेशान हैं. वह इसका उपाय निकालने में लगे हैं. इसी बीच मंत्री ने अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने की घोषणा की है. जिसमें पटना से ही कंट्रोल रूम से निगरानी की जा सके.
'कोशिश है मरीज का बेहतर इलाज हो' : जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लेने जदयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि मरीज का बेहतर इलाज हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. जिला अस्पतालों में भी ऐसी व्यवस्था करने में हम लगे हैं, जिससे उन्हें पटना नहीं आना पड़े.
''डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी लगा रहे हैं. इससे पटना से ही कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर सकेंगे. अस्पतालों का हम निरीक्षण भी करेंगे और टीम भी भेजेंगे.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
'रैंडमली दवाओं की जांच का आदेश' : स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि हमने टोटल 504 दवा अस्पतालों में देने का फैसला लिया है. अभी 350 दवा दी जा रही हैं. हमने अधिकारियों से यह भी कहा है कि रैंडमली दवाओं की जांच की जाए जिससे दवा की गुणवत्ता पता चल सके. निशांत ने कहा कि अस्पतालों में यदि दवा नहीं है या फिर एमआरआई मशीन खराब है तो उसके बारे में तुरंत सूचना देने के लिए भी कहा है.
(1/2)— Janata Dal (United) (@Jduonline) July 1, 2026
जनहित की सर्वोच्चता राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सुशासन के इस क्रम में जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का निरंतर समाधान किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज जद (यू) प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री @Nishantjdu जी एवं माननीय… pic.twitter.com/fiw0AbSiKp
SH और NH पर 100 एंबुलेंस होंगे तैनात : बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर 100 एंबुलेंस लगाने वाले हैं. जिससे गोल्डन पीरियड में दुर्घटना के बाद मरीज को बचाया जा सके. हम लोग ट्रॉमा सेंटर पर भी काम कर रहे हैं.
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच में निरीक्षण के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के गए मामले में कार्रवाई को लेकर चर्चा में आए थे. अब स्वास्थ्य विभाग को चमकाने की कोशिश में लग गए हैं. देखना यह है कि उनकी कोशिश कितना रंग लाती है?
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