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'डॉक्टर, नर्स की होगी निगरानी, बिहार के अस्पतालों में लगेंगे CCTV', एक्शन में मंत्री निशांत कुमार

पटना : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ के गायब होने की मिल रही शिकायत से परेशान हैं. वह इसका उपाय निकालने में लगे हैं. इसी बीच मंत्री ने अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने की घोषणा की है. जिसमें पटना से ही कंट्रोल रूम से निगरानी की जा सके.

'कोशिश है मरीज का बेहतर इलाज हो' : जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लेने जदयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि मरीज का बेहतर इलाज हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. जिला अस्पतालों में भी ऐसी व्यवस्था करने में हम लगे हैं, जिससे उन्हें पटना नहीं आना पड़े.

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बयान (ETV Bharat)

''डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी लगा रहे हैं. इससे पटना से ही कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर सकेंगे. अस्पतालों का हम निरीक्षण भी करेंगे और टीम भी भेजेंगे.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

'रैंडमली दवाओं की जांच का आदेश' : स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि हमने टोटल 504 दवा अस्पतालों में देने का फैसला लिया है. अभी 350 दवा दी जा रही हैं. हमने अधिकारियों से यह भी कहा है कि रैंडमली दवाओं की जांच की जाए जिससे दवा की गुणवत्ता पता चल सके. निशांत ने कहा कि अस्पतालों में यदि दवा नहीं है या फिर एमआरआई मशीन खराब है तो उसके बारे में तुरंत सूचना देने के लिए भी कहा है.