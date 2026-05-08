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निशांत कुमार JDU कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे मंदिर, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहले दिन भगवान से लिया आशीर्वाद

पटना: बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार गुरुवार रात धार्मिक स्थलों पर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. मंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में माथा टेका और राज्य की जनता के सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की.

इस्कॉन मंदिर भी पहुंचे निशांत: महावीर मंदिर के बाद निशांत कुमार पटना के इस्कॉन मंदिर भी पहुंचे, जहां विधि-विधान से पूजा कर भगवान से आशीर्वाद लिया. निशांत कुमार के मंदिर पहुंचने की सूचना मिलते ही वहां बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता और समर्थक भी जुट गए.

JDU कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंचे निशांत कुमार (ETV Bharat)

नए स्वास्थ्य मंत्री का जमकर स्वागत: महावीर मंदिर परिसर में उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. मंदिर में पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला. लोगों ने नए स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी.

राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की कामना: महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान निशांत कुमार ने भगवान हनुमान से राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों की खुशहाली की कामना की. मंदिर परिसर में कुछ देर रुककर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया. इसके बाद उनका काफिला इस्कॉन मंदिर पहुंचा, जहां भजन-कीर्तन और आध्यात्मिक वातावरण के बीच उन्होंने पूजा की.