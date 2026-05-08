बिहार का ऐसा अस्पताल, जहां जीवन नहीं..मौत का साया!
शिवहर के इस खंडहर अस्पताल में लोग इलाज कराना नहीं चाहते. डर है कि सर्दी-बुखार का इलाज के चक्कर में कुछ और ना हो जाए.
Published : May 8, 2026 at 7:49 PM IST
शिवहर: चारों ओर घना जंगल, दीवारों को जकड़कते पीपल के पेड़ और घुटनों तक उगी कटीली झाड़ियां..और बीच में खंडहरनुमा भवन. देखने से किसी हॉरर फिल्म का बंगला लगता है. जिसमें, प्रेत आत्माओं का बसेरा हो. जहां जाने से लोगों की रूह कांपती. अंदर से अलग-अलग जानवर की आवाज आती हो. लेकिन, यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं बल्कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की कड़वी सच्चाई है.
जानलेवा अस्पताल की कहानी: शिवहर जिले के तरियानी ब्लॉक स्थित हिरौता दुम्मा गांव का 'उप स्वास्थ्य केंद्र' किसी भूतिया घर से कम नहीं लगता है. दिन के उजाले में लोग किसी तरह चले जाते हैं. लेकिन, अगर सूर्यास्त के बाद किसी जो जाना पड़े तो नानी याद आ जाती है. हमेशा सांप-बिच्छू के काटने का डर रहता है. लोग बीमारी से बाद में पहले इन विषैले जीवों के काटने से मर जाएंगे.
कितनी सरकारें बदली, अस्पताल ना बदला: जिला मुख्यालय, जहां डीएम-एसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी बैठते हैं. वहां से महज 20-25 किमी दूर, आज वह अस्पताल बदहाली का आंसू रो रहा है. 4 दशक पूर्व 1984 में जब इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, तब हजारों लोगों की आंखों में बेहतर इलाज के सपने थे. आज चार दशक में कितनी सरकारें बदली, समय बदल गए. लेकिन, इस अस्पताल की तकदीर नहीं बदली. अस्पताल का भवन खंडहर और मवेशियों का चारागाह बन गया.
जंगल में सिस्टम गुम: अगर अस्पताल को देखेंगे तो मुख्य द्वार से लेकर छतों तक जंगलों का कब्जा है. ऐसा लगता है वर्षों से यहां कोई इंसान ने कदम नहीं रखा. खिड़की-दरवाजे टूट हैं. बिजली नहीं होने के कारण अस्पताल के कमरों में अंधेरा छाए रहता है. स्थानीय लोग इस रास्ते से होकर गुजरने से डरते हैं. जहरीले जीव-जंतु कब हमला कर दें, इसका डर बना रहता है.
दानकर्ता का टूटा सपना: अस्पताल निर्माण के लिए गांव के सुरेश प्रसाद साह के पिता ने 22 डिसमिल ज़मीन सरकार को दान दी थी. इस उम्मीद में कि उनके गांव के गरीबों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा. सुरेश प्रसाद साह भावुक होकर कहते हैं 'अस्पताल परिसर में जंगल-झाड़ी का कब्जा है. लोगों के अंदर हमेशा डर बना रहता है कि कोई सांप-बिच्छू ना काट ले. अंदर बड़े-बड़े पीपल का पेड़ हो गए हैं. दीवार टूटने लगी हैं.'
"अस्पताल परिसर के अंदर बड़े-बड़े पीपल का पेड़ हो गया है. दीवार टूटने लगी है. सिविल सर्जन महोदय से आग्रह है कि इसपर ध्यान दिया जाए." -सुरेश प्रसाद साह, स्थानीय
सड़क और बिजली का अभाव: स्थानीय लोगों की बात से हैरानी होती है कि बिहार के इस अस्पताल तक पहुंचने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं है. अगर किसी को कभी इमरजेंसी हो जाए तो मरीज को उठाकर ले जाना पड़ेगा, क्यों वहां तक गाड़ी नहीं जाएगी. ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों और खेतों के बीच से होकर अस्पताल पहुंचना होता है. लोग कहते हैं कि अस्पताल में बिजली के खंभे और मीटर तो लगे हैं, लेकिन एक बल्ब तक नहीं जलता है.
पानी के लिए 'त्राहिमाम': स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में चापाकल तो लगा है लेकिन, अब वह मात्र लोहे का एक जर्जर ढांचा रह गया है. गांव के भगवान दास बताते हैं कि यह अस्पताल तो भगवान के भरोसे है. अगर किसी मरीज को प्यास लग जाए तो त्राहिमाम करने लगता है. अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. कहा कि कई बार शिकायत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला.
"सिविल सर्जन के सामने कई बार गुहार लगाई जा चुकी है. अधिकारी निरीक्षण करने आए, समस्याएं देखीं, लेकिन शायद आंखें बंद रहीं. आज तक कोई समाधान नहीं हुआ." -भगवान दास, स्थानीय
बचपन से जवानी की टीस: यह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा (Civic Issue) हो गया है. इसी गांव के रहने वाले युवा पवन कुमार की बातों में व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश दिखता है. पवन का जन्म इसी गांव में हुआ है. जब वे बच्चे थे, तब भी अस्पताल की यही स्थिति थी. आज वे जवान हो गए हैं, लेकिन अस्पताल बूढ़ा हो गया है. कहते हैं कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समय से नहीं आते. किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है.
"इस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है. ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का रास्ता है. कई तरह की समस्याएं हैं. डॉक्टर भी समय से नहीं आते." -पवन कुमार, स्थानीय युवा
पगडंडियों का कठिन सफर: बुजुर्ग रामगीर शाह कहते हैं कि मरीज़ हिम्मत जुटाकर दवा लेने आना भी चाहते हैं, उनके लिए रास्ता बड़ी बाधा है. यहां तक पहुंचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है. इस कारण कारण लोगों को खेतों के बीच से रास्ता बनाकर चलना पड़ता है. कहते हैं कि सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी चीज़ों की यहां कोई सुविधा नहीं है.
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें: थक-हारकर गांव के लोगों ने ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी 5 सूत्री मांगें रखी हैं. गांव के स्थानीय लोग चाहते हैं कि अस्पताल तक अविलंब पक्की सड़क बने, परिसर की साफ-सफाई हो, पेयजल के लिए नए चापाकल लगें, बिजली की नियमित आपूर्ति हो और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की अस्पताल में 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित की जाए.
क्या कहता है प्रशासन?: करीब चार दशक से इस अस्पताल पर किसी प्रशासन की नजर नहीं पड़ी. नजर पड़ी भी तो मुंह मोड़ लिया. अब एक बार और लोगों ने मुद्दा उठाकाय है. इसपर जब शिवहर के सिविल सर्जन डॉ. दीपक कुमार से बात की गई, तो उन्होंने एक रटा-रटाया आश्वासन दिया. सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा.
"हम प्रयास कर रहे है, की व्यवस्था मे बदलाव जल्द हो, निरिक्षण किया गया है. हमारा प्रयास है, जल्द परिवर्तन हो. अस्पताल में सारी सुविधा बहाल की जाएगी." - डॉ दीपक कुमार, सिविल सर्जन, शिवहर
ये भी पढ़ें: