बिहार में अब 2 रुपए में इलाज की सुविधा, जांच से लेकर दवा तक मुफ्त, 598 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी
बिहार में 598 नए यूपीएचसी और यूएचडब्लूसी खुलेंगे, जहां मात्र ₹2 के पर्चे पर मुफ्त परामर्श, दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : August 12, 2026 at 6:16 PM IST
पटना : बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बड़ी खबर है. खासकर स्लम और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत कम होगी. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में 598 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन को मंजूरी दी है. इनमें 164 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) और 434 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (यूएचडब्लूसी) शामिल हैं. इन केंद्रों पर मरीजों को ओपीडी में इलाज के लिए सिर्फ 2 रुपये का पर्चा यानी सुविधा शुल्क देना होगा, जबकि स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी.
₹2 में क्या मिलेगा? : इन स्वास्थ्य केंद्रों पर ₹2 में ओपीडी की सुविधा मिलेगी. यानी मरीज डॉक्टर से परामर्श लेकर प्राथमिक स्तर पर अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे. इसके लिए अलग से सामान्य इलाज की फीस नहीं देनी होगी. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन केंद्रों पर कुल 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इनमें सामान्य ओपीडी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन से जुड़ी सेवाएं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रमुख हैं. इसके साथ ही वायरल और गैर-वायरल बीमारियों की जांच और शुरुआती स्तर पर उपचार की सुविधा भी मिलेगी.
जांच और दवा भी मुफ्त : नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जांच और दवाओं पर अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा. स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक जांच की सुविधा और मुफ्त दवा वितरण का प्रावधान किया गया है. इससे सामान्य बीमारी के इलाज के लिए निजी क्लीनिक या महंगे अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. स्लम बस्तियों और जरूरतमंद आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने का भी प्रावधान है. दूरस्थ स्वास्थ्य शिविर और आयुष्मान आरोग्य शिविर के जरिए लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की योजना है.
कब खुलेंगे स्वास्थ्य केंद्र? : यूपीएचसी में ओपीडी का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है, जबकि शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे. इससे शहरी क्षेत्रों में कामकाजी लोगों और मजदूर वर्ग को भी इलाज के लिए समय मिल सकेगा. पटना में भी इस योजना का विस्तार किया जा रहा है. पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल के तहत संचालित 11 जन सेवा केंद्रों को भी शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में चलाने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा शहरी निकाय क्षेत्र में आने वाले 19 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों और 14 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी वेलनेस सेंटर के संचालन को स्वीकृति मिली है.
''इस पहल का मुख्य फोकस शहरी क्षेत्रों की उन आबादियों पर है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अभी सीमित है. खासकर स्लम बस्तियों और कम आय वाले परिवारों के लिए नजदीक में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होने से प्राथमिक इलाज आसान हो सकता है. नए केंद्रों के जरिए इलाज, जांच, दवा, टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. घनी आबादी में लोगों को बेसिक इलाज के लिए दूर न जाना पड़े इसकी कोशिश है.''- नीतीश मिश्रा, नगर विकास मंत्री, बिहार
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