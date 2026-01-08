ETV Bharat / state

बिहार की विकास दर 13 प्रतिशत के पार, GSDP और प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त उछाल

पटना: बिहार ने आर्थिक मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन किया है. योजना एवं विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वार्षिक विकास दर 13.09 प्रतिशत रही है. यह आंकड़ा वर्तमान मूल्यों पर आधारित है.

नई विकास योजनाओं को मिली स्वीकृति: मंत्री विजेंद्र यादव ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में 357 विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है. इन योजनाओं पर कुल 16,887 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इससे राज्य के आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों को गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में बड़ी उपलब्धि: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अब तक 72,206 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं. इन पर 3,634 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं, 17,681 योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. यह योजना विधायकों के क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है.

सांसदों की अनुशंसित योजनाएं पूरी: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. 18वीं लोकसभा के सांसदों की अनुशंसा पर 1,108 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर 117.65 करोड़ रुपये खर्च हुए. राज्यसभा सांसदों की 2,914 योजनाएं पूरी हुईं, जिन पर 261.95 करोड़ रुपये व्यय किए गए.

युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता और पंचायत भवनों का निर्माण: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के अंतर्गत 8.76 लाख युवाओं को 1,267 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है. वहीं, षष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2,000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है. इससे पहले 1,162 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है.

प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 76,490 रुपये: विकास दर के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपये हो गई है, जबकि स्थिर मूल्यों पर यह 8.64 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है. हालांकि, राष्ट्रीय औसत से यह अभी कम है, जहां प्रति व्यक्ति आय 1,14,000 रुपये से अधिक है.