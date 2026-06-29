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गडकरी के 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' पर दौड़ेगा सम्राट का बिहार, कमला नदी पर नए पुलों से मिटेगी उत्तर-दक्षिण की दूरी!

दिल्ली में सम्राट चौधरी ने नितिन गडकरी से मुलाकात कर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कमला नदी पुल और लंबित सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की.

सम्राट चौधरी और नितिन गडकरी के बीच मुलाकात
सम्राट चौधरी और नितिन गडकरी के बीच मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 29, 2026 at 8:30 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच राज्य की लंबित सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और नई अवसंरचना योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया.

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और नई सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा : मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ साथ नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पुलों और संपर्क मार्गों के विकास का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क अवसंरचना राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगी.

कमला नदी पर नए पुलों की मांग : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विशेष रूप से उत्तर बिहार में कमला नदी पर नए पुलों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, लंबित सड़क परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने और उनके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया.

उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी होगी मजबूत : बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि नई सड़क और पुल परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा. खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी और परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर जोर : मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़क नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया. उनका कहना था कि बेहतर सड़क संपर्क से राज्य में निवेश बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

नितिन गडकरी ने दिया सहयोग का भरोसा : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में चल रही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और राज्य को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. उन्होंने परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र के सहयोग से बिहार की प्रमुख सड़क परियोजनाओं को जल्द गति मिलेगी और राज्य की आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी.

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