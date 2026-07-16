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बिहार में ग्राम पंचायतों को मिला टैक्स वसूलने का अधिकार, जानें किसपर कितना देना होगा टैक्स

बिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार दिया. मकान, होर्डिंग, पेट्रोल पंप समेत कई श्रेणियों पर शुल्क तय हुआ.

ग्राम पंचायतों को मिला टैक्स लेने का अधिकार
ग्राम पंचायतों को मिला टैक्स लेने का अधिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 9:10 AM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया. मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर (टैक्स) लगाने का अधिकार देने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी.

''ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार पहले से कानून में था, लेकिन आवश्यक संशोधन नहीं होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था. अब संशोधन के बाद पंचायतें अपने क्षेत्र में विभिन्न मदों पर टैक्स वसूल सकेंगी.''- अरविंद चौधरी, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग

अरविंद चौधरी, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग (ETV Bharat)

मकान, होर्डिंग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगेगा टैक्स : सरकार के फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के और अर्ध पक्के मकानों के साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी वार्षिक टैक्स लगाया जाएगा. पंचायतें होर्डिंग, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी और ईंट भट्ठों से भी निर्धारित दर के अनुसार शुल्क वसूलेंगी.

इन सुविधाओं के लिए भी देना होगा टैक्स : सफाई और जलापूर्ति जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए भी अलग से शुल्क लिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पंचायतों की अपनी आय बढ़ेगी और स्थानीय विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे.

किस पर कितना लगेगा वार्षिक टैक्स : कैबिनेट के फैसले के अनुसार पक्के मकान पर ₹100, अर्ध पक्के मकान पर ₹50 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों पर ₹25 वार्षिक टैक्स लिया जाएगा. सफाई शुल्क ₹30 और जलापूर्ति शुल्क ₹30 निर्धारित किया गया है. वहीं पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, ईंट भट्ठा (चिमनी) और सिनेमा हॉल पर ₹5,000 वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा. होर्डिंग और अन्य विज्ञापन माध्यमों पर भी पंचायतें निर्धारित नियमों के तहत टैक्स वसूल सकेंगी.

'पंचायतों की बढ़ेगी आर्थिक ताकत' : अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है. अभी पंचायतें अधिकांश विकास कार्यों के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं, लेकिन अब उनके पास स्वयं राजस्व जुटाने का अधिकार होगा. इससे सड़क, नाली, सफाई, पेयजल और अन्य स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी.

2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन : कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे पंचायत क्षेत्रों का पुनर्गठन तय मानकों के अनुरूप किया जा सकेगा.

जेलों से जुड़े दो अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी : मंत्रिमंडल ने बिहार की जेलों में बंदियों की प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों या निकट परिजनों को मुआवजा देने की नीति बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी. इसके अलावा अनुबंध के आधार पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों का मासिक मानदेय ₹19,800 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया.

31 पर हुई चर्चा 25 प्रस्तावों की जानकारी सार्वजनिक : कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव लाए गए थे. इनमें से 25 प्रस्तावों की जानकारी सार्वजनिक की गई, जबकि कुछ प्रस्ताव विधेयकों से जुड़े हैं, जिन्हें आगामी बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. उनकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें- सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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