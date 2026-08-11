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बिहार में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी JEE, NEET और IAS-IPS की नि:शुल्क कोचिंग, मंत्री का बड़ा बयान

"श्रमिकों के बच्चों को सुविधा देने का प्रावधान है, लेकिन वो सुविधा लेने वाला कोई नहीं होता है. श्रमिक परिवारों के बच्चे इन प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में सरकार ने यह तय किया है कि 600 बच्चों के लिए जेईई (JEE), नीट (NEET), आईएएस/आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क आवसीय कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी."- अरुण शंकर प्रसाद, मंत्री, बिहार सरकार

600 बच्चों के लिए निशुल्क आवसीय कोचिंग: अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि पहले ही श्रमिकों के बच्चों को सुविधा देने का प्रावधान है, लेकिन वो सुविधा लेने वाला कोई नहीं होता है. मंत्री ने आगे कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चे इन प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में सरकार ने यह तय किया है कि 600 बच्चों के लिए जेईई (JEE), नीट (NEET), आईएएस/आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क आवसीय कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी.

श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद व अन्य नेता (ETV Bharat)

पटना में सीएम सम्राट ने की थी घोषणा: इससे पहले राजधानी पटना के शास्त्रीनगर में एस्ट्रो टर्फ निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 422 उच्च विद्यालयों में लाइव क्लासेस, AI पढ़ाई और मुफ्त JEE-NEET कोचिंग सहित कई अहम घोषणाएं की थीं.

JEE, NEET, CUET की तैयारी की सुविधा: इस दौरान सीएम ने कहा था कि कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों को लाइव क्लास, AI आधारित अध्ययन सहायता, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स, मॉक टेस्ट और JEE, NEET, CUET की तैयारी की सुविधा मिलेगी. जुलाई के अंत तक यह सुविधा पटना के सभी 422 उच्च विद्यालयों तक पहुंच जाएगी.

10 मॉडल विद्यालयों में कोचिंग: वहीं सीएम ने आगे कहा कि पटना के 10 मॉडल विद्यालयों में JEE-NEET की निःशुल्क कोचिंग शुरू होगी, जिसका विस्तार 146 मॉडल विद्यालयों तक किया जाएगा. ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल सके.

अब श्रम विभाग की पहल: इसी तर्ज पर अब बिहार सरकार के श्रम विभाग ने श्रमिकों के बच्चों को भी ये सुविधा देने की पहल की है. मंत्री अरुण शंकर का कहना है कि इस कोशिश से अब श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को वो मौका मिलेगा जो वो चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अब श्रमिक परिवार के बच्चों को आर्थिक अभाव के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो भी आईएएस/आईपीएस जैसे पदों पर पहुंच सकेंगें.

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