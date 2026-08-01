बिहार में पहली बार इस आधुनिक तकनीक से होगी पानी की सप्लाई, सरकार खर्च करेगी ₹204.68 करोड़
बिहार सरकार अमृत 2.0 के तहत ₹204.68 करोड़ से आधुनिक जलापूर्ति प्रणाली विकसित करेगी. इससे हजारों परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा.
Published : August 1, 2026 at 12:37 PM IST
पटना: बिहार सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और नियमित पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत किशनगंज और लखीसराय की जलापूर्ति परियोजनाओं को राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 204.68 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. इन योजनाओं के पूरा होने के बाद हजारों शहरी परिवारों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी.
दो परियोजनाओं को मंजूरी: नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक तक बेहतर आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत ये दोनों परियोजनाएं न केवल शहरी जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य और सतत शहरी विकास के लक्ष्य को भी गति देंगी.
किशनगंज में 53.71 करोड़ की जलापूर्ति परियोजना: मंत्री नीतीश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख 47 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस परियोजना के तहत शहर के 3,892 घरों को नया जल कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों को नियमित पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा.
"परियोजना के अंतर्गत 14 नए बोरवेल बनाए जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य भी शामिल होगा. इसके अलावा पहले से स्थापित 10 बोरवेलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा. जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 14 आयरन रिमूवल प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 7 पंप हाउस का निर्माण होगा."- नीतीश मिश्रा,नगर विकास एवं आवास मंत्री
हजारों परिवारों को मिलेगा लाभ: इसके साथ ही 110 किलोलीटर से 1,958 किलोलीटर क्षमता के पांच नए जलमीनार बनाए जाएंगे. जलापूर्ति के लिए 720 मीटर लंबी क्लियर वाटर राइजिंग मेन और 178.21 किलोमीटर लंबा वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा. सरकार का दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद किशनगंज शहर के हजारों परिवारों को सुरक्षित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध होगा.
लखीसराय में 150.96 करोड़ की आधुनिक जल योजना: लखीसराय शहर के लिए सरकार ने 150 करोड़ 96 लाख 82 हजार 900 रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 7,168 घरों को नए जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे. परियोजना में 36.119 एमएलडी क्षमता का इंटेक वेल और 35 एमएलडी क्षमता का आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) बनाया जाएगा, जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी. इसके अलावा 1,040 से 1,550 किलोलीटर क्षमता के पांच नए जलमीनार भी बनाए जाएंगे.
SCADA आधुनिक तकनीक का उपयोग: जलापूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4.71 किलोमीटर रॉ वाटर राइजिंग मेन, 12.773 किलोमीटर क्लियर वाटर राइजिंग मेन तथा 212.326 किलोमीटर लंबा वितरण नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इस परियोजना की खास बात यह है कि इसमें SCADA (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पूरे जलापूर्ति तंत्र की डिजिटल निगरानी और संचालन संभव होगा.
तकनीक आधारित होगी जलापूर्ति व्यवस्था: नगर विकास मंत्री ने कहा कि अमृत 2.0 के तहत राज्य के शहरों में आधुनिक और तकनीक आधारित जलापूर्ति व्यवस्था विकसित की जा रही है. नई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जल की उपलब्धता बढ़ेगी, आपूर्ति व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी और लोगों को स्वच्छ पेयजल आसानी से मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में ऐसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ मिल सके.
भविष्य की जरूरतें और टिकाऊ जल प्रबंधन: सरकार का मानना है कि किशनगंज और लखीसराय की इन परियोजनाओं से न केवल जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों की भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए एक टिकाऊ और आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा सकेगी. इससे दोनों शहरों में रहने वाले हजारों परिवारों को लंबे समय तक सुरक्षित, नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने का रास्ता मजबूत होगा.
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