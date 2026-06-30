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खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल, PMO ने लोकभवन को भेजा लेटर

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत से कौन होगा शामिल और इसका बिहार के राज्यपाल से क्या है कनेक्शन?, पढ़ें

Syed Ata Hasnain to attend Ali Khamenei funeral
राज्यपाल सैयद अता हसनैन और दिवंगत नेता आयतुल्ला अली खामेनेई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 9:14 AM IST

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पटना: ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि के रूप में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा शामिल होंगे. इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से बिहार लोकभवन को आधिकारिक चिट्ठी मिली है.

बिहार लोकभवन को मिला PMO का लेटर: आधिकारिक सूत्रों की माने तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन 3 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान के लिए रवाना होंगे. इस संबंध में पीएमओ के उप सचिव डॉ. विपिन कुमार की चिट्ठी बिहार लोकभवन को प्राप्त हुआ है.

अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे पीएम मोदी: दरअसल, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खामेनेई के अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया था. हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरान पहले से तय हैं, जिस वजह से पीएम इसमें नहीं शामिल हो पाएंगे.

ईरान में सप्ताह भर का राजकीय शोक: लगभग तीन दशक तक ईरान पर शासन करने वाले खामेनेई की 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के पहले दिन हत्या कर दी गई थी. उनकी स्मृति और सम्मान में ईरान सरकार ने चार से नौ जुलाई तक सप्ताह भर चलने वाले भव्य राजकीय समारोह का आयोजन किया है. ईरानी प्रशासन के मुताबिक, चार और पांच जुलाई को खामेनेई का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में रखा जाएगा.

वैश्विक नेताओं के साथ भारतीय दल मौजूद: इस ऐतिहासिक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी गणमान्य नागरिक और लाखों आम लोग शामिल होंगे. भारत की तरफ से कूटनीतिक भागीदारी को मजबूत रखते हुए दो सदस्यीय दल भेजा जा रहा है. इसमें बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन के साथ भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा भी ईरान में मौजूद रहकर देश की तरफ से शोक व्यक्त करेंगे

अंतिम संस्कार के कार्यक्रम: अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कोम में आयोजित किए जाएंगे. खामेनेई का पार्थिव शरीर नौ जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. ऐसे में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के स्थान पर इस उच्च स्तरीय और गरिमामयी सरकारी प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेजने का फैसला किया है.

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