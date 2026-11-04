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'पुनौरा धाम में मिली जीवन की सबसे सुखद अनुभूति', मां जानकी की पूजा के बाद बोले राज्यपाल सय्यद अता हसनैन

पुनौरा धाम में बिहार के राज्यपाल ने की पूजा ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के राज्यपाल सय्यद अता हसनैन ने बुधवार को सीतामढ़ी का दौरा किया. उन्होंने पुनौरा धाम में मां सीता की आरती उतारी और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान वह भावुक नजर आए. मां जानकी के दर्शन के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें जिंदगी की सबसे सुखद अनुभूति हुई है. खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि मां सीता के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए बेहद खास अनुभव है.

"अब तक मां जानकी और इस पवित्र स्थल के बारे में केवल सुनते आए थे. मन में इस स्थान को देखने और यहां आने की इच्छा थी. आज यहां पहुंचकर उस पवित्रता को करीब से देखने और महसूस करने का सौभाग्य मिला है. मां सीता की इस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें जिंदगी की सबसे सुखद अनुभूति हुई है."- सय्यद अता हसनैन, राज्यपाल, बिहार