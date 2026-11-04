'पुनौरा धाम में मिली जीवन की सबसे सुखद अनुभूति', मां जानकी की पूजा के बाद बोले राज्यपाल सय्यद अता हसनैन
Syed Ata Hasnain Sitamarhi Visit: राज्यपाल सय्यद अता हसनैन ने पुनौरा धाम में मां सीता की पूजा-अर्चना की. रिपोर्ट- धर्मेंद्र झा
Published : November 4, 2026 at 3:00 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के राज्यपाल सय्यद अता हसनैन ने बुधवार को सीतामढ़ी का दौरा किया. उन्होंने पुनौरा धाम में मां सीता की आरती उतारी और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान वह भावुक नजर आए. मां जानकी के दर्शन के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें जिंदगी की सबसे सुखद अनुभूति हुई है. खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि मां सीता के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए बेहद खास अनुभव है.
"अब तक मां जानकी और इस पवित्र स्थल के बारे में केवल सुनते आए थे. मन में इस स्थान को देखने और यहां आने की इच्छा थी. आज यहां पहुंचकर उस पवित्रता को करीब से देखने और महसूस करने का सौभाग्य मिला है. मां सीता की इस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें जिंदगी की सबसे सुखद अनुभूति हुई है."- सय्यद अता हसनैन, राज्यपाल, बिहार
पुराना किस्सा साधा किया
सय्यद अता हसनैन ने पुनौरा धाम में अपने अनुभव को साझा करते हुए बिहार आगमन से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग भी सुनाया. उन्होंने बताया कि 14 मार्च को बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पहले 12 मार्च को जब वह एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब उनके स्वागत के दौरान कहा गया था कि बिहार की पावन धरती पर आपका स्वागत है.
राज्यपाल ने कहा, 'उस समय मैंने स्वागत के इन शब्दों को सुना था लेकिन उनके पीछे छिपी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना को महसूस करने का अवसर नहीं मिला था. आज जब मां जानकी की प्राकट्यस्थली पुनौरा धाम पहुंचा और मां सीता के दर्शन किए, तब उस संबोधन की वास्तविक अनुभूति हुई.'
मंदिर निर्माण का किया निरीक्षण
पूजा-अर्चना और आरती के बाद राज्यपाल ने पुनौरा धाम में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लिया. उन्होंने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य की प्रगति और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की स्थिति को समझा और अब तक हुए काम पर संतोष जताया.
राज्यपाल ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य सही तरीके से और बेहतर ढंग से चल रहा है. निर्माण की मौजूदा प्रगति को देखते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले डेढ़ वर्षों में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा. मंदिर निर्माण को लेकर राज्यपाल की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने जानकी मंदिर, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी का परिभ्रमण किया और माँ सीता की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माँ सीता का जीवन त्याग, साहस, स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। पुनौरा धाम का विकास धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने, रामायण सर्किट को विकसित करने, भारत-नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने मंदिर परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा, श्रद्धालुओं के लिए सुगम आवागमन और बेहतर प्रबंधन पर विशेष बल दिया। @atahasnain53— Bihar Lok Bhavan (@GovernorBihar) November 4, 2026
पुनौरा धाम बनेगा भव्य धार्मिक केंद्र
माता सीता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध पुनौराधाम देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पवित्र भूमि पर माता जानकी का प्राकट्य हुआ था. यही वजह है कि सीतामढ़ी की पहचान केवल एक जिले के रूप में नहीं, बल्कि माता सीता की धरती के रूप में भी देश-दुनिया में है. पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर धार्मिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
भव्य मंदिर निर्माण की परिकल्पना से स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों में भी उत्साह है. लोगों की अपेक्षा है कि पुनौरा धाम को ऐसा स्वरूप मिले, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु मां जानकी के दर्शन के साथ इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की महत्ता को भी करीब से समझ सकें.
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