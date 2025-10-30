ETV Bharat / state

सरदार पटेल के आदर्शों से पूरा होगा भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प: आरिफ मोहम्मद खान

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कई रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल का ऐतिहासिक राष्ट्र-निर्माण कार्य था.

दिल्ली विधानसभा में "सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा"
दिल्ली विधानसभा में “सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा” (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में आज लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया. इस अवसर पर विधानसभा परिसर में 'सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा” शीर्षक पर एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें लौह पुरुष के जीवन, दृष्टि और विरासत को दर्शाने वाले दुर्लभ अभिलेखीय चित्र एवं ऐतिहासिक तस्वीरें शामिल थी.

‘सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा’: बिहार के राज्यपाल आरिफ खान ने कहा कि सच्ची एकता किसी राष्ट्र की सामूहिक चेतना से उत्पन्न होती है. ‘सरदार पटेल और भारत के एकीकरण की यात्रा’ विषय पर बोलने का अवसर मिलने पर उन्होंने कहा कि वे भारत माता के इस महान सपूत की पवित्र भूमि को नमन करने का अवसर पाकर स्वयं को धन्य मानते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “भारत को विकसित और अग्रणी राष्ट्र” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए हमें सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा जीवनभर साधे गए आदर्शों और मूल्यों को निरंतर स्मरण और जागृत रखना होगा.

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (ETV Bharat)

भारत की राजनीतिक एकता को मूर्त रूप दिया: आदि शंकराचार्य और सरदार पटेल की तुलना करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जैसे शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक एकता स्थापित की, वैसे ही सरदार पटेल ने साहस और दृढ़ विश्वास से भारत की राजनीतिक एकता को मूर्त रूप दिया. उन्होंने शंकराचार्य और चांडाल के संवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि “सच्ची एकता इस अनुभूति से जन्म लेती है कि प्रत्येक जीव में वही दिव्य चेतना विद्यमान है. उन्होंने कहा कि कई रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल का ऐतिहासिक राष्ट्र-निर्माण कार्य था, “जो बिस्मार्क के जर्मनी एकीकरण से भी महान था.

शीर्षक प्रदर्शनी का बिहार के राज्यपाल ने किया उद्घाटन
शीर्षक प्रदर्शनी का बिहार के राज्यपाल ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)

राष्ट्र की शक्ति हृदयों और उद्देश्यों की एकता में निहित होती: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि “किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि उसके हृदयों और उद्देश्यों की एकता में निहित होती है.” उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कहा कि उनकी दूरदर्शिता और साहस ने विभाजित भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में रूपांतरित किया.

दिल्ली विधानसभा में बिहार के राज्यपाल
दिल्ली विधानसभा में बिहार के राज्यपाल (ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सरदार पटेल ने आशा को समरसता में और स्वतंत्रता को राष्ट्रत्व में परिवर्तित किया. उनकी कूटनीति, दृढ़ निश्चय और भारतीय आत्मा में अटूट विश्वास ने कई रियासतों को एक भारत में पिरोया तथा भावी पीढ़ियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) जैसी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी. गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि एकता कोई नारा नहीं, बल्कि एक पवित्र दायित्व है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज राष्ट्र एक बार फिर पटेल के अमर संदेश को दोहरा रहा है, “भारत की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की एकता और उसकी संस्थाओं की अखंडता में निहित है.”

