रोड एक्सीडेंट पर फ्री ट्रीटमेंट! बिहार की नई सरकार का बड़ा फैसला, जानें कितना मिलेगा
बिहार सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना और जख्मियों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है.
Published : April 25, 2026 at 12:28 PM IST
पटना: बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. उपमुख्यमंत्री-सह-परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सड़क हादसे के पीड़ितों को अब 1 लाख 50 हजार रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा.
बिहार सरकार का बड़ा फैसला: विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा विशेष रूप से 'गोल्डन आवर' के दौरान बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है. रविवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने पर जोर दिया.
कई मुद्दों पर चर्चा: बैठक में परिवहन सचिव राज कुमार ने विभाग की वर्तमान स्थिति और विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया. इस दौरान सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग टेस्टिंग, जल परिवहन और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.
मुफ्त इलाज योजना से घटेगी मृत्यु दर: समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य के आपातकालीन ट्रॉमा सेंटरों में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का मानना है कि दुर्घटना के तुरंत बाद इलाज मिलने से मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है. यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
आईटीएमएस से बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था: राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किया जाएगा. इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा.
ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण: इस प्रणाली के जरिए ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण, नियम उल्लंघन पर निगरानी और यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी. तकनीक आधारित इस पहल से यातायात संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण: उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क हादसों को 'माइनर' और 'मेजर' श्रेणियों में विभाजित कर उनका विस्तृत विश्लेषण किया जाए. दुर्घटनाओं के मूल कारणों की पहचान कर उनके समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी. दुर्घटना और मृत्यु दर के अनुपात का अध्ययन कर प्रभावी रोकथाम रणनीति बनाना आवश्यक है.
ड्राइवरों की निगरानी और प्रशिक्षण पर जोर: बैठक में ड्राइवरों के लिए जिला-वार ट्रैकिंग मॉड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत प्रशिक्षित और पंजीकृत चालकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा. एचएमवी (भारी वाहन) चालकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया जाएगा.
चालकों को प्रोत्साहन राशि: यदि तीन बार सूचना देने के बावजूद कोई चालक प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, 1 मई 2026 से प्रशिक्षण लेने वाले चालकों को प्रोत्साहन के रूप में 200 रुपए और अल्पाहार के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे.
जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा: बैठक में जल परिवहन को सस्ता और प्रभावी विकल्प बनाने पर भी चर्चा हुई. उपमुख्यमंत्री ने नदियों में जमी गाद को हटाने और जलमार्गों की गहराई बढ़ाने के निर्देश दिए. इससे राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा मिलने और यातायात का दबाव कम होने की संभावना है.
हर जिले में सालभर ड्राइविंग टेस्टिंग सुविधा: परिवहन विभाग ने राज्य के सभी जिलों में सालभर ड्राइविंग टेस्टिंग की स्थायी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. इससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ बनेगी. कुल मिलाकर, राज्य सरकार की ये पहल सड़क सुरक्षा को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने और आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
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