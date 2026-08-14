सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! GPF पर बिहार सरकार देगी 7.1% ब्याज
बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सामान्य भविष्य निधि पर केंद्र की तरह ही बिहार सरकार भी 7.01% ब्याज देगी. पढ़ें..
Published : August 14, 2026 at 2:26 PM IST
पटना: सामान्य भविष्य निधि और इस प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकम पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए बिहार सरकार 7.1% ब्याज देगी. वित्त विभाग की ओर से इससे संबंधित संकल्प जारी हो गया है.
केंद्र के बाद बिहार सरकार का भी निर्णय: भारत सरकार की ओर से 3 जुलाई को जुलाई से सितंबर तक की अवधि के लिए 7.1% ब्याज देने की घोषणा हुई है. केंद्र सरकार के अनुरूप ही बिहार सरकार भी भविष्य निधि पर ब्याज देती है. 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक के लिए 7.1% ब्याज की दर निर्धारित की गई है.
वहीं पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के पदाधिकारी और कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की दर के निर्धारण के संबंध में मुख्य न्यायाधीश (पटना उच्च न्यायालय), बिहार विधान परिषद के सभापति और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्त के बाद आदेश निर्गत किया जाएगा.
आधिकारिक पत्र जारी: वित्त विभाग की ओर से भविष्य निधि के पास से संबंधित लेटर सचिव रचना पाटिल के हस्ताक्षर से जारी हुआ. केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फैसले के बाद बिहार सरकार के पदाधिकारी और कर्मचारियों को इसका इंतजार था.
सामान्य भविष्य निधि क्या है?: असल में सामान्य भविष्य निधि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास बचत योजना है, जो उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करती है. इसमें तमाम सरकारी कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं. सेवानिवृत्ति के बाद जमा पैसा ब्याज के साथ एकमुश्त मिलता है.
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